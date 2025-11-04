四壽險美元宣告利率高掛 國壽調降二檔台幣保單利率

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
美元。路透

壽險業宣告利率調整，國泰人壽昨（3）日宣布調降2檔已停售的台幣保單宣告利率2個基點，主要是因跟隨台幣10年公債殖利率的趨勢變動。美元保單部分，友邦人壽則在10月新推出兩張美元利率變動型終身壽險，宣告利率最高為4.35%，與台灣人壽、合庫人壽及遠雄人壽同列為最高水準。

國泰人壽宣布11月調降2檔10年公債利率為上限之台幣停售商品2個基點，調整商品之宣告利率為1.37%。美元、澳幣之現售及停售商品，宣告利率均維持前月水準，並無調整。

壽險公司11月美元保單宣告利率概況

國泰人壽指出，調降停售新台幣保單宣告利率的主因是跟隨台幣10年公債殖利率的趨勢變動，根據保單契約條款，利率會與台幣10年期公債市場殖利率的上限規定浮動調整，只要市場利率變動，每月保單利率就會隨之調整，目前台幣10年期公債殖利率約為1.27％左右。

合庫人壽、凱基人壽、台灣人壽、全球人壽、元大人壽、遠雄人壽、南山人壽、第一金人壽等，11月台幣利變保單最高宣告利率皆為2.75%。

美元商品部分，台灣人壽指出，該公司美元保障型商品未調整，最高宣告利率仍為4.35%。會視市場需求，決定是否推出新商品。

友邦人壽因10月推出二張新的美元利變型保單，其中「友利雙盈美元利率變動型終身壽險」宣告利率為4.35%，與宣布11月份不調整美元保單宣告利率的台灣人壽、合庫人壽及遠雄人壽並列冠軍。

另外，國泰人壽、凱基人壽、元大人壽、臺銀人壽、全球人壽、三商美邦人壽、台新人壽、南山人壽宣告利率最高4.3%；富邦人壽、新光人壽、宏泰人壽、第一金人壽、安達人壽、安聯人壽宣告利率最高4.25%。

據統計，今年9月整體利變壽險銷售219.9億元，前九月整體利變商品銷售達2,541.5億元，業者預期美國12月可能再度降息的情況下，有助推動美元保單銷售動能，看好全年銷售有望超過去年的3,061億元。

保單 新台幣 國泰人壽

