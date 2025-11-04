普發1萬 銀行加碼優惠 最高11萬元帶回家

全民引頸企盼的「普發現金1萬元」即將於11月5日起開放登記，11月12日入帳，各家銀行響應政府政策，紛紛加碼推出多項優惠活動，若完成登記入帳、刷卡付款累積金額達標等條件，不僅可以抽機票、手機，幸運兒還能將現金最高11萬元帶回家。

普發1萬元有五大管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現與直接入帳、造冊發放，其中登記入帳最快11月11日晚間開始入帳，直接入帳和造冊發放的入帳日都是11月12日起，ATM領現於11月17日開放，郵局臨櫃領現則從11月24日開跑。北富銀表示，2023年普發6,000元時，全國民眾領取方式以登記入帳最多，占比達四成，其次為ATM領現，約占四分之一。

北富銀表示，只要至北富銀ATM提領普發現金，並綁定北富銀LINE官方帳號，可抽包含iPhone 17 Pro 256GB手機、mo幣最高10,000元等獎項；12月31日前選擇登記入帳至北富銀帳戶，最高可抽中現金1萬元，共有超過上千個現金獎項。

台新銀指出，登記台新銀行存款帳號，最高獲得台新Point 10,000點。在台新ATM領取普發現金，可在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動，抽出台新Point10,000、5,000、888等好禮，活動期間將抽出超過5,000名幸運得主。

持金融卡至中信ATM領取普發現金，即可抽「Nintendo Switch 2 主機」加「瑪利歐賽車世界」同捆組。另外，中信銀加碼提供價值超過6,000元的優惠大禮包等多項好禮。

若指定入帳至「元大銀行數位存款帳戶」，可享10萬元回饋金的加碼抽獎機會，加上原先加碼的登記入帳抽1萬元，最高一次能多抱走11萬元現金。玉山銀全新存戶完成登記入帳玉山數位帳戶等任務，就可領刷卡金800元。

在永豐銀ATM領取普發現金，可抽沖繩雙人來回機票及大全聯1萬元禮券。

另外，臺銀、兆豐銀、華南銀、彰銀（2801）、台企銀（2834）、土銀、一銀、合庫等八大公股銀行同步推出限時回饋活動，不論是選擇登記入帳或ATM領現，都有機會獲得好禮。如臺銀推出1萬元入帳至臺銀數位存款帳戶並完成指定任務，就能再領最高500元回饋金；土銀則要送出台灣Pay紅利點數8萬點（約8,000元），共十名得主；兆豐銀可抽1萬元刷卡金及多項贈品；一銀最高可得10萬點台灣Pay紅利點數。

華南銀祭出「登記入帳抽iPhone 17」活動，登錄華南銀行入帳者有機會抽中iPhone 17（256GB）共十台。