14家銀行普發現金加碼！抽機票、手機 幸運兒可抱回現金11萬元

全民引頸期盼的「普發現金1萬元」即將於11月5日起開放登記，11月12日入帳，各家銀行響應政府政策，紛紛加碼推出多項優惠活動，若完成登記入帳、刷卡付款累積金額達標等條件，不僅可以抽機票、手機，幸運兒還能將現金最高11萬元帶回家。

普發一萬元有五大管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現與直接入帳、造冊發放，其中登記入帳最快11月11日晚間開始入帳，直接入帳和造冊發放的入帳日都是11月12日起，ATM領現於11月17日開放，郵局臨櫃領現則從11月24日開跑。台北富邦銀行指出，2023年普發6,000元時，全國民眾領取方式以登記入帳最多，占比達四成，其次為ATM領現，約占四分之一。

台北富邦銀行表示，只要至北富銀ATM提領普發現金，並綁定北富銀LINE官方帳號，可參加抽獎，獎品包含iPhone 17 Pro 256GB手機、mo幣最高10,000元等獎項；北富銀存戶12月31日前選擇登記入帳至北富銀帳戶，最高可抽中現金一萬元，共有超過上千個現金獎項。

台新銀行指出，12月14日前，於網路或行動銀行領取活動券，並登記台新銀行存款帳號，且於12月31日前成功入帳者，最高獲得台新Point 10,000點。在台新ATM領取普發現金，可在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動，抽出台新Point 10,000、5,000、888等好禮。活動期間將抽出超過5,000名幸運得主。

中信銀行表示，持金融卡至中信ATM領取普發現金，即可抽「Nintendo Switch 2 主機」加「瑪利歐賽車世界」同捆組。另外，中信銀加碼提供價值超過6,000元的優惠大禮包；首次綁定中信銀LINE官方帳號送OPENPOINT 50點；及7-ELEVEN指定商品買2送2獨家優惠。

元大銀行表示，民眾指定登記入帳至「元大銀行臺幣存款帳戶」，或是持元大銀行金融卡至元大銀行ATM領現，有機會抽中1萬元回饋金。若指定入帳至「元大銀行數位存款帳戶」，可再享10萬元回饋金的加碼抽獎機會，最高一次能多抱走11萬元現金。

玉山銀行全新存戶資格者，首次且同時開立台幣與外幣數位帳戶，並於線上開戶時輸入好禮活動代碼「CASH10K」，另完成登記入帳玉山數位帳戶、申辦帳戶自動扣繳信用卡費、綁定玉山LINE個人化通知三項任務，就可領刷卡金800元，限量2萬名。

永豐銀行指出，登記入帳指定永豐銀帳戶並完成入帳，就可能獲得小蜜豐金Bee 16,888點或遠東SOGO百貨5,000元即享券。在永豐銀ATM領取普發現金，可抽台北日本沖繩雙人來回機票及大全聯1萬元禮券。

財政部所屬公股銀行也同步推出限時回饋活動。臺銀率先推出「普發1萬選臺銀 輕鬆再賺500元」，民眾只要將1萬元入帳至臺銀數位存款帳戶並完成指定任務，就能再領最高500元回饋金。

兆豐銀行則主打「全民領1萬，兆豐加碼抽1萬」，選擇兆豐入帳並以該行信用卡消費達標者，可抽1萬元刷卡金及多項贈品。

土地銀行則針對ATM領現者舉辦抽獎活動，活動總計將抽出890名幸運兒，分別發放「臺灣Pay」金融卡紅利點數10名80,000點、80名8,000點、800名800點（等值8,000元、800元、80元），但必須綁定「臺灣Pay」或「土地銀行行動支付APP」，並於2027年12月31日前折抵消費金額使用。

第一銀行推出「一銀超挺再加碼」，不論登記入帳或ATM領現都有抽獎機會，最高可得10萬點台灣Pay紅利點數。

彰化銀行推出「登記入帳抽6萬元刷卡金」與「e財寶數位帳戶抽萬元柴寶幣」兩大活動，還提供基金手續費限時折扣。

臺灣企銀舉辦「全民普發現金1萬，來臺灣企銀最高再拿2萬」行銷活動，完成本次活動「登記入帳至臺灣企銀存款帳戶」或「臺灣企銀晶片金融卡至本行ATM提領普發現金」者，即可獲得一次抽獎機會，若完成前述其中一項任務且已申請臺灣企銀Hokii數位會員者，還能額外再多獲得一次抽獎機會。

華南銀行特別加碼，只要是華南銀行存戶選擇「登記入帳」至華南銀行帳戶，並綁定華南銀行官方LINE個人化服務，即可獲得抽獎機會，把iPhone17或Line Points等好禮帶回家。

合庫銀行則針對ATM領現及信用卡消費推出「萬元加倍送」，最高可抽到8萬元刷卡金。