新台幣收30.838元、寫半年新低 匯銀主管：不排除回測31元關卡

台股3日開高震盪走低，最後一盤急拉翻紅，上漲101.24點，並創收盤新高，反觀匯市偏弱，美元指數續強，逼近100大關，主要亞幣走軟，新台幣兌美元匯率3日早盤一度貶破30.8元關卡，寫逾一周新低，收在30.838元，貶值8.9分，創下半年新低，總成交金額18.105億美元。匯銀主管認為，後續有機會回測31元關卡。

聯準會主席鮑爾近期釋出鷹派談話，使市場對12月降息預期降溫，美元指數逼近100大關，主要亞幣全面承壓。根據央行統計，美元指數3日上升0.18%，亞幣多數走貶，其中新台幣貶0.29%，居最弱亞幣；韓元貶0.18%、新加坡幣跌0.10%、人民幣跌0.05%，僅日圓升值0.13%。

股匯市3日再度呈現脫鉤。台股盤中震盪達344點，終場在台積電（2330）翻紅帶動下，上漲101.24點、收在28,334.59點，創下收盤歷史新高。不過，外資匯出力道加大，使匯市午後貶幅擴大，新台幣終場收在全日最低點30.838元。

匯銀人士認為，除Fed主席鮑爾表態影響市場動向外，美政府持續關門，加上本周將公布美國部分就業與消費數據，雖非官方統計，但對市場判斷聯準會12月動向具有參考意義。美元反彈之際，新台幣短線仍以區間震盪、偏弱整理為主，需留意出口商拋匯力道是否擴大，近期不排除回測31元整數關卡。