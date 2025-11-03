364天期定存單利率跌至1.258%、寫20個月新低 原因出爐

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
中央銀行。路透
中央銀行。路透

中央銀行3日標售額度1,400億元的364天期定存單，市場資金充沛推升投標熱度，最終投標倍數達2.27倍，顯示搶標情況激烈，到期資金去化需求高，得標加權平均利率下降為1.258％，跌破1.3％大關，較上月下降6.3個基本點，創逾五年來最大跌幅，同時寫下去年4月以來20個月新低。

央行每月初公開標售364天期定存單，根據本期標售結果，本期一舉吸引2,965.2億元資金進場，較上月同天期2,942.75億元更高，投標金額倍數2.12倍，維持過去常態2倍以上的高水準；而得標比率則降為47.21%，得標加權平均利率1.258%，本期定存單預計在11月4日發行。

金融圈人士指出，按照過去經驗，市場原先預期本期定存單得標加權平均利率預估中值落在1.3至1.31%，而大區間落在1.28至1.315%，但最終利率為1.258％，遠低於市場預期。

金融圈人士分析，考量兩年期存單得標利率很低，10月2年期定存單利率僅剩1.244％，再加上央行28天期定存單供給量不足以滿足市場需求，大家自然會想多拿一些364天期，因此導致得標利率比預期更低。金融圈人士說，美國聯準會10月再次降息1碼，聯準會主席鮑爾則淡化市場對12月降息的預期，國內目前經濟成長與物價走勢尚屬穩定，央行仍有理由維持政策利率不變，因此主要進場都以大型行庫及到期資金為主。

