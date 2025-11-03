快訊

表態了！馬郁雯明參選中正萬華 段宜康陪拜票

WTA年終賽／挑戰破紀錄冠軍獎金 謝淑薇拍下巴黎奧運金牌奪2連勝

壽險領漲！金融業連四月站穩千億元大關 前九月賺破7000億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會公布2025年9月金融三業（銀行、證期投信、保險業）稅前盈餘1,123億元，雖月減4%，但已連四個月站穩千億元大關並改寫近五年同期新高，累計前九月7,165億元，年減幅收斂到19%。金融業獲利榮枯，全看壽險業臉色。

從三大業別觀察，保險業9月單月獲利月增7%，明顯優於證期投信業月減12%、銀行業月減8.7%。主因9月台美股市齊揚，帶動壽險業股票投資部位資本利得走升，相較之下，證券與銀行業獲利仍受投資收益下滑所拖累。

進入第4季後，利多題材持續堆疊。10月台美股市漲勢擴大、台幣走貶，加上美國再降息一碼，市場熱度與資金動能同步回升。

法人分析，降息可壓低美元資金成本，並隨供應鏈移轉推升外幣放款需求，有助銀行淨利差與淨利息收入續增；同時，台美利差縮減也讓壽險業CS避險成本同步下降，有助支撐獲利。

全球資本市場回暖則有助銀行財管手續費收入、券商經紀與自營收益同步改善，壽險業也可擴大實現股票資本利得空間。

另近期美國10年期與30年期公債殖利率走跌，壽險業長天期債券評價虧損有望縮小，台幣貶值也可減輕壽險外匯損失壓力，形成「股、債、匯三順風」局面。配合降息效應，第4季金融業獲利可望獲得實質支撐。

金管會公布金融業2025年9月及前九月獲利狀況。若以前九月觀察，銀行業仍是穩定軍心主力，獲利貢獻68%。

銀行業前九月稅前盈餘4,879億元寫史上同期新高，年增7.8%，主要受惠利息與手續費收入雙升、呆帳提存壓力減輕。銀行局副局長張嘉魁指出，本國銀行前九月獲利4,561億元，年增354億元，成功抵銷郵儲體系年減32億元的缺口。

反觀資本市場，台股量能不如去年高檔，券商承銷收入年減14.6%，使得證期投信業前九月稅前盈餘僅1,107億元、年減5%，但減幅已明顯收斂。

保險業方面，雖自6月起獲利逐步回升，但累計前九月稅前盈餘僅1,177億元（壽險916億元、產險261億元），年減63%，顯示投資收益尚未完全修復。

即便金融業獲利逐步擺脫去年高基期陰影，但法人提醒，2024年全年稅前盈餘突破兆元，今年追平不易，第4季壽險能否靠本業收益撐盤，將成金融三業榮枯的最終變數。

壽險業 金融業 銀行業 降息 金管會

延伸閱讀

降息趨勢明確！法人解析「受惠標的」：這類債券可賺收益與價差

經濟日報社論／壽險匯率會計調整方案 務必慎重

玉山金併三商壽本周闖關 掌握壽險版圖將助攻保險產業創新

AI、大數據雙管齊下 壽險業兩年阻詐3.7億元

相關新聞

走貶氣氛濃？新台幣創半年新低 匯銀：有機會再見31元

台股高檔震盪，新台幣匯價偏弱整理，今日新台幣貶值8.9分，收在30.838元，創下半年新低，匯銀主管認為，後續有機會回測...

普發現金5日起開放登記 八大行庫「放大加碼」一次看

全民普發現金「全民+1 政府相挺」即將開跑，財政部宣布11月5日開放網路登記入帳。為鼓勵民眾踴躍參與，財政部所屬公股銀行...

新台幣收30.838元、寫半年新低 匯銀主管：不排除回測31元關卡

台股3日開高震盪走低，最後一盤急拉翻紅，上漲101.24點，並創收盤新高，反觀匯市偏弱，美元指數續強，逼近100大關，主...

14家銀行普發現金加碼！抽機票、手機 幸運兒可抱回現金11萬元

全民引頸期盼的「普發現金1萬元」即將於11月5日起開放登記，11月12日入帳，各家銀行響應政府政策，紛紛加碼推出多項優惠...

364天期定存單利率跌至1.258%、寫20個月新低 原因出爐

中央銀行3日標售額度1,400億元的364天期定存單，市場資金充沛推升投標熱度，最終投標倍數達2.27倍，顯示搶標情況激...

股匯不同調 新台幣收30.838元寫近6個月新低

股匯市表現不同調，今天台股收盤再寫新高，不過在外資匯出之下帶動新台幣貶破30.8元關卡，終場收最低30.838元，貶8....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。