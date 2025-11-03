富蘭克林投顧10月31日獲准辦理外部資產管理業務

響應金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心，富蘭克林投顧進駐高雄資產管理專區，除了取得多通路銷售未具證券投資信託基金性質之境外基金業務，10月31日也獲准辦理外部資產管理（EAM）業務。

富蘭克林投顧指出，EAM業務獲得核准後，可就有價證券、未核准之境外基金（含對沖基金）、私募股權基金及未具證券投資信託基金性質境外基金，提供高資產客戶包含投資顧問、投資分析建議，並代為執行交易、或具運用決定權之投資顧問服務並得代為執行交易等服務。

富蘭克林投顧研究部資深副總經理羅尤美表示，從傳統股債出發，到黃金、房地產等各資產類別在投資組合中都扮演不同的角色，可以幫助投資人在不同的經濟與金融環境下獲得適合自己的風險調整後報酬的投資工具。

羅尤美指出，私募股權用於增長、私募債權用於收入、宏觀策略用於防禦、基礎建設用於通膨對沖。納入另類資產投資，才是真正完整投資組合的最後一塊拼圖。