世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣 11月12日起開放領取

為慶祝我國國家代表隊於2024年11月24日世界12強棒球錦標賽奪冠，央行委請臺灣銀行採預購登記制發售「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」，領幣日期訂於今年11月12日，請完成繳款的預購民眾自該日起1個月內，持身分證明文件，赴預購時選定取貨的臺灣銀行分行領取。

紀念銀幣正面以歡慶奪冠為主題，球員高舉獎盃並歡呼勝利，刻劃台灣代表隊奮戰不懈、勇奪冠軍的光榮時刻；上緣鐫「中華民國114年」，下緣鐫「第三屆世界12強棒球錦標賽」及「冠軍紀念」。

背面以棒球運動為主題，展現球員在場上投球、打擊、接捕動作中所蘊含的力與美及拚搏精神；上緣鐫「GLOBAL CHAMPIONS PREMIER 12」，圖中鐫「50圓」、「1/2 oz」、「2024.11.24」及「Ag 999」。

如有其他疑問，亦可洽臺灣銀行服務專線：(02)2349-3293；非營業時間請撥專線：(02)2191-0025、(02)0800-025-168。