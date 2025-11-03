全民普發一萬 臺灣企銀有感加碼再拿二萬

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
普發現金一萬11月5日開放登記，臺灣企銀（2834）祭出超有感加碼，只要透過網路登記入帳或ATM領現，並完成指定任務，即可獲得抽獎機會。圖/聯合報系資料照片
普發現金一萬11月5日開放登記，臺灣企銀（2834）祭出超有感加碼，只要透過網路登記入帳或ATM領現，並完成指定任務，即可獲得抽獎機會。圖/聯合報系資料照片

民眾期待已久的全民普發現金一萬11月5日開放登記，臺灣企銀（2834）祭出超有感加碼，只要透過網路登記入帳或ATM領現，並完成指定任務，即可獲得抽獎機會，最高有機會抽新臺幣（以下同）二萬元現金，讓普發一萬變三萬，有感翻倍！

自114年11月5日起至115年2月28日止，臺灣企銀舉辦「全民普發現金1萬，來臺灣企銀最高再拿2萬」行銷活動，完成本次活動「登記入帳至臺灣企銀存款帳戶」或「臺灣企銀晶片金融卡至本行ATM提領普發現金」者，即可獲得一次抽獎機會，若完成前述其中一項任務且已申請臺灣企銀Hokii數位會員者，還能額外再多獲得一次抽獎機會。

臺灣企銀祭出首獎最高獎金20,000元共3個名額、二獎10,000元共7個名額、三獎2,000元50個名額及四獎200元100個名額等現金好禮，還加碼抽150名「台灣Pay紅利點數1,000點」及200名「Hokii零錢包」，兼具實用與趣味性，讓全民領現金更有感。

臺灣企銀表示，近年積極推動數位金融轉型，致力提供年輕族群與行動用戶更便利的數位體驗。此次活動以「全民共享、回饋加碼」為主軸，鼓勵民眾將普發現金妥善運用，並享受高效的數位金融體驗，更有機會獲得現金獎勵，創造「普發加倍、存得更多」的雙重好處。

