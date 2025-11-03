聽新聞
0:00 / 0:00
走貶氣氛濃？新台幣創半年新低 匯銀：有機會再見31元
台股高檔震盪，新台幣匯價偏弱整理，今日新台幣貶值8.9分，收在30.838元，創下半年新低，匯銀主管認為，後續有機會回測31元關卡。
新台幣連四貶，匯銀主管指出，在四月底新台幣「大逃殺」後，匯價升貶互見，不過，近期外資匯出量漸增，新台幣走貶氣氛濃厚，尤其在美國財政部匯率報告即將出爐下，央行並未過多影響市場，也讓匯價持續向31元靠攏。
匯銀主管分析，聯準會降息，國際美元弱勢，新台幣雖然很難回到年初的32-33元價位，但31字頭「很有機會」，預計年底外資作帳，獲利了結匯出，新台幣匯價將面臨壓力。根據央行統計，新台幣今年以來升值6.3％，僅次於歐元的10.83％，相較韓元3.09％、日圓1.37％、星幣4.38％為高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言