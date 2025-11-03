快訊

走貶氣氛濃？新台幣創半年新低 匯銀：有機會再見31元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股高檔震盪，新台幣匯價偏弱整理，今日新台幣貶值8.9分，收在31.838元，匯銀主管認為，後續有機會回測31元關卡。圖／本報資料照片
台股高檔震盪，新台幣匯價偏弱整理，今日新台幣貶值8.9分，收在30.838元，創下半年新低，匯銀主管認為，後續有機會回測31元關卡。

新台幣連四貶，匯銀主管指出，在四月底新台幣「大逃殺」後，匯價升貶互見，不過，近期外資匯出量漸增，新台幣走貶氣氛濃厚，尤其在美國財政部匯率報告即將出爐下，央行並未過多影響市場，也讓匯價持續向31元靠攏。

匯銀主管分析，聯準會降息，國際美元弱勢，新台幣雖然很難回到年初的32-33元價位，但31字頭「很有機會」，預計年底外資作帳，獲利了結匯出，新台幣匯價將面臨壓力。根據央行統計，新台幣今年以來升值6.3％，僅次於歐元的10.83％，相較韓元3.09％、日圓1.37％、星幣4.38％為高。

新台幣 匯價 匯銀 外資 台股 降息

