普發現金5日起開放登記 八大行庫「放大加碼」一次看

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
領取普發現金一萬元前，研究如何放大不吃虧。圖／聯合報系資料照片
全民普發現金「全民+1 政府相挺」即將開跑，財政部宣布11月5日開放網路登記入帳。為鼓勵民眾踴躍參與，財政部所屬公股銀行同步推出限時回饋活動，不論是選擇登記入帳或ATM領現，都有機會抽中現金、刷卡金、iPhone手機、台灣Pay紅利點數等獎品，部分銀行還加碼提供數位帳戶新戶優惠。

臺銀率先推出「普發1萬選臺銀 輕鬆再賺500元」，民眾只要將1萬元入帳至臺銀數位存款帳戶並完成指定任務，就能再領最高500元回饋金。土地銀行則針對ATM領現者舉辦抽獎活動，最大獎是台灣Pay紅利點數8萬點（約8,000元），共10名得主。

兆豐銀行則主打「全民領1萬，兆豐加碼抽1萬」，選擇兆豐入帳並以該行信用卡消費達標者，可抽1萬元刷卡金及多項贈品。第一銀行推出「一銀超挺再加碼」，不論登記入帳或ATM領現都有抽獎機會，最高可得10萬點台灣Pay紅利點數。

華南銀行祭出「登記入帳抽iPhone 17」活動，登錄華南銀行入帳者有機會抽中iPhone 17（256GB）10台，另還可獲得Line Points點數。合庫銀行則針對ATM領現及信用卡消費推出「萬元加倍送」，最高可抽到8萬元刷卡金。

彰化銀行推出「登記入帳抽6萬元刷卡金」與「e財寶數位帳戶抽萬元柴寶幣」兩大活動，還提供基金手續費限時折扣；臺企銀行也準備現金大獎，登記入帳或ATM領現者有機會抽中2萬元現金。

財政部提醒，民眾可依自身需求選擇登記入帳或ATM領現方式，各項活動詳情與參加資格可至各公股銀行官網查詢。

