傾聽客戶聲音 統一證董事化身第一線客服

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
11月3日由統一證券林寬成董事長（右一）、獨立董事白俊男（右二）、獨立董事楊惠珠（前排右三）、獨立董事洪源全（前排左二）及獨立董事宋雲峯（後排左二）至客服中心進行服務體驗與回饋。公司提供
統一證券（2855）持續深化公平待客，強化企業對客戶服務的重視，於10月29日與11月3日舉辦「公平待客-客服中心服務體驗」活動，董事長偕獨立董事、總經理帶領各部門高階主管走進第一線客服崗位，親身體驗客戶服務流程，傾聽客戶聲音，以實際行動展現公司對公平待客的高度重視，體現上下齊心致力維護消費者權益的決心。

透過高階主管實地參與客服人員的工作情況，更深入了解客戶需求與痛點，藉此強化內部服務流程，並進一步與客服人員進行客戶服務交流，檢視公司在服務流程及客戶體驗的精進空間。統一證券十分重視公平待客原則推動，積極投入公平待客原則各項工作計劃及專案活動執行，並獲得董事會高度重視。各高階主管在親身體驗後，由衷佩服客服人員的耐心並肯定專業表現，感謝第一線客服人員的辛勤付出。

統一證券持續以客戶為中心，積極優化客服系統提升服務效率，減少客戶等待時間、致力打造透明、友善且高效的金融服務環境，未來也將持續推動各項公平待客措施，強化客戶信任與企業永續發展，貼近客戶多元需求的承諾。

統一證券始終秉持著「公平同理，待客用心」的服務精神，致力讓每一位客戶在遇見統一證券時，都能感受到被理解與被守護的安心力量，與客戶攜手共築信任，打造更具韌性與溫度的服務，實現企業、客戶雙贏的永續目標。

