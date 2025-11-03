「聯邦日本收益成長多重資產基金」11月3日募集 迎向日本經濟新周期

隨著高市早苗成為日本首位女性首相以及美國總統川普順利訪日，市場信心明顯回升，帶動一波「高市行情」。聯邦投信表示，日本經濟正從「失落的三十年」邁向全新的成長循環。其中，「聯邦日本收益成長多重資產基金」11月3日開始盛大募集。

日本過去長期受通縮困擾，企業獲利下降、房價走弱、家庭財富縮水，導致消費與投資遲滯，形成難以突破的惡性循環。如今情勢正在逆轉，在政策與薪資同步推升下，通膨溫和回升，企業獲利改善、房市需求轉強，家庭財富與消費支出同步成長。日本經濟正進入「溫和通膨、房價上揚、財富增加、消費擴張」的良性循環階段，展現出久違的內外平衡成長力。

聯邦投信表示高市早苗的新經濟政策被視為「安倍三支箭」的升級版，不僅延續寬鬆貨幣與積極財政，更強調以「產業導向」推動結構改革。她將半導體、人工智慧與國防列為戰略核心，同時擴大育兒補助、強化女性就業支持，為內需注入新動能。

在外交與安全層面，高市積極推進印太聯盟與防衛預算擴編，強化日本於全球供應鏈重組中的地位。此外，2024年新版個人儲蓄帳戶（NISA）上路後，投資額度與免稅年限放寬，也進一步激發民眾投資意願，為市場增添內資支撐力道。

聯邦投信表示，在政策與資金共同加持下，聯邦投信看好日本股票、債券與REITs市場正迎來新一輪結構性成長契機。為協助投資人掌握這波長線機會，聯邦投信於11月3日至11月7日募集「聯邦日本收益成長多重資產基金」，提供新台幣、日圓與美元三種幣別，並設有季配息機制。基金主要投資「日本股票、日企美元債券、日本REITs」三種資產，採取動態配置策略，以平衡收益與成長來源。

該基金更結合「黃金三角團隊」，聯邦投信、日本生命旗下日生資產管理（Nissay AM）與德意志資產管理（DWS RREEF），兼具在地洞察與國際視野。聯邦投信指出「聯邦日本收益成長多重資產基金」將藉由全面布局多重資產之方式，以及在地顧問的協助，幫助投資人參與日本經濟轉型，掌握日本市場投資機會，以追求穩定收益機會與財富增值。