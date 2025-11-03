中工發聲明 寶佳旗下堡新以禿鷹方式短期大量取得股權

中工（2515）3日表示，今天已收到堡新投資股份有限公司(寶佳集團成員)內部人申報作業，其以禿鷹掠奪方式短時間內大量取得本公司股權，持股已逾一成，此舉已引發市場與公司治理之疑慮。

中工表示，堡新近日大舉買入中工股票，造成股價爆量大漲，主管機關要求堡新投資公司進行內部申報，今日已申報完成。

中工表示，因政治事件，在京華城司法訴訟案正在法院審理之際，造成外部勢力及有心人士覬覦本公司經營權，影響本公司長期發展策略與經營自主，對此本公司保留相關法律權益。

中工表示，中工堅守誠信治理、資訊透明與永續經營之信念，面對市場劇烈變化，將依法採取必要行動，勢必捍衛公司治理與維護全體利害關係人之權益。目前公司營運一切正常，並將即時向利害關係人提供相關資訊。