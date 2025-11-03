進駐韓最大零售通路！台灣LINE Pay跨境支付業務 在樂天百貨也能用

台灣最大第三方支付LINE Pay（7722）業務進駐韓國最大零售通路樂天百貨。LINE Pay 3日宣布，即日起韓國境內樂天百貨分店、樂天折扣購物中心（LOTTE OUTLETS）和樂天購物中心（LOTTE Mall）等56個據點將陸續啟用LINE Pay支付，據點遍及台灣旅客必訪韓國的各大城市和主要景點。

國人赴韓旅遊人次持續成長，迎接即將到來的韓國賞楓、滑雪旅遊旺季，LINE Pay持續推動更便捷的跨境支付服務，打造更全面的海外支付場景。目前台灣LINE Pay可在樂天集團旗下31家樂天百貨分店、17個樂天折扣購物中心以及8座樂天購物中心（含樂天世界購物中心），成為國內首家進駐韓國最大百貨體系的行動支付品牌。

LINE Pay台灣全球業務發展處負責人兼LINE Pay Plus產品長吳東彬表示，LINE Pay與樂天百貨的合作，不僅是提供台灣用戶支付服務，為台灣旅客在韓國樂天百貨各個購物場域中提供便捷跨境支付。樂天百貨為韓國零售通路領導品牌，旗下購物商場及百貨門市，提供國際精品、韓國流行服飾及廣受海外遊客喜愛的日用品及伴手禮，分店遍佈首爾、釜山、大邱、仁川等一二線城市，是台灣旅客前往韓國時必訪的購物站點。