土銀員工健行活動 深化行員永續與反詐意識

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為凝聚銀行向心力及ESG永續力，土地銀行於11月1日在北投陽明山舉辦年度北區員工暨退休人員健行活動，不僅使用無紙化報到程序，終點也設置反貪腐、反詐騙之政令宣導遊戲及摸彩，深化在職與退休行員永續與反詐理念。

今年土地銀行北區員工健行自陽明山杜鵑茶花園出發，經草山行館、橫嶺古道繞回至起點，全程約4.5公里，因應節能減碳目標，土地銀行提供QR-Code無紙化報到方式，另設置反貪倡廉及防詐等宣導攤位及摸彩活動，藉此強化行員永續ESG、反貪腐及防制詐騙意識。

土地銀行在防堵詐騙、守護客戶資產之餘，亦致力建構多元包容的企業文化，以「人才為企業最重要資產」理念設置公平完善薪酬制度，截至2024年底，員工女男比為55：45、經副理以上職級女男比為45：55，比例均衡，且全數員工薪資皆依照財政部訂頒「財政部所屬事業機構用人費薪給管理要點」辦理，不受性別或年齡因素影響，具體落實ESG性別平等。

此外，因應員工育兒需求，土地銀行在硬體環境設置員工專用哺（集）乳室及臺南、羅東及臺中等分行的教保中心，且與多家國內連鎖托育機構簽訂企業托育服務合約，更推動母性健康保護計畫，提供就孕期及產後員工風險分級管理、專業醫師面談指導及工作適性評估，打造安心育嬰職場。隨土地銀行近年訂定完善的育嬰留職停薪制度，不僅有職工福利委員會提供生育補助，土地銀行也核給員工生產娩假42天、陪產檢及陪產假7天、家庭照顧假7天、產檢假8天及育嬰留職停薪機制，提供員工更彈性的育兒空間。在各項福利下，2024年申請育嬰留職停薪者共76人，育嬰留職停薪復職率達100%，員工離職率更低於1%，樹立多元、幸福、友善的職場典範。

