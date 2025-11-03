新Richart歡慶普發一萬元！開戶完成任務拿行動電源、優惠全到位

超過400萬帳戶的數位銀行龍頭台新Richart，為響應政府普發1萬元政策並回饋廣大用戶支持，即日起推出「歡慶普發1萬元」系列活動，涵蓋開戶、存款、外幣及投資等多項優惠。新戶申辦Richart數位帳戶完成指定任務就有機會獲得獨家行動電源，同時可享新臺幣優利存款方案、外幣及證券等優惠，輕鬆放大現金1萬元。

針對尚未加入台新Richart的新用戶，即日起至11月30日成功開立Richart存款帳戶，並於開戶流程中輸入專屬代碼「2025cash」，首次登入Richart App可獲得用戶禮Richart行動電源。另於2026年1月5日前開戶者，可享子帳戶新臺幣10萬元以內3.5%優惠利率。開戶完成後，民眾可選擇透過ATM提領或台新帳戶(含Richart帳戶)登記入帳，並可參加抽獎活動，有機會獲得最高10,000點台新Point (台新Point1點=1元）加碼優惠。

Richart同步推出外幣換匯與投資優惠方案。於Richart App領取優惠券，即可享美元最高讓4.5分、日圓最高讓0.1分匯率優惠，美元、日圓、歐元、澳幣等13種幣別天天皆適用，全台近千台台新銀行外幣ATM提供美元、日圓、歐元、人民幣等四種外幣現鈔提領服務，方便民眾規畫出國準備。此外，有投資需求客戶可透過Richart App預約申請開立台新證券戶，預約成功即可參加月月抽iPhone Air好禮活動。