快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

E.L.F.快看！永豐金證券成為 SUPER JUNIOR 高雄官方指定合作金融夥伴

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券成為SUPER JUNIOR高雄官方指定合作金融夥伴。公司提供
永豐金證券成為SUPER JUNIOR高雄官方指定合作金融夥伴。公司提供

SUPER JUNIOR出道20周年，2026年1月即將登上高雄巨蛋舉辦《SUPER SHOW 10》巡迴演唱會！永豐金證券榮幸成為本次高雄場官方指定合作金融夥伴，特別推出限量優先購票序號活動，只要透過指定連結完成永豐金證券線上開戶，享有演唱會優先購票機會。

即日起至11月16日，只要透過指定連結完成永豐金證券線上開戶，提供限量名次可獲得優先購票序號。購票時間為11月22日（六）12:00~18:00，比官方開賣早一天，讓E.L.F.們搶先入場、先選好位！

優先購票序號將於11月18日透過簡訊發送至開戶時留存的手機號碼，憑序號至拓元售票系統「永豐金證券專屬快閃優先購專區」購票，序號限購張數依拓元售票規定，數量有限，售完為止，使用期限依拓元售票系統公布為主，逾期無效。

購票付款限使用永豐銀行信用卡（VISA、MasterCard、JCB），請提前確認信用卡額度與會員註冊狀況，避免錯失良機。票券與序號不得轉售，更多購票細節請參閱拓元售票系統公告。

永豐金證券以「有溫度的金融科技」陪伴粉絲迎接SUPER JUNIOR 20周年，邀請E.L.F.們一起線上開戶、優先搶票，明年1月高雄巨蛋見！

延伸閱讀

Super Junior明年高雄巨蛋唱2場！這天開賣快筆記

高雄「雄嗨趴」跨年晚會陳漢典主持 將與LULU甜蜜合體

婚後和Lulu在高雄跨年甜蜜合體！陳漢典「希望可以牽手吃宵夜」

高雄萬聖節大南瓜今天風光退場 3天吸引60萬人朝聖

相關新聞

臺銀「丙午馬年彩色鍍金精鑄銀幣 」上市 限量5萬枚

臺灣銀行委託中央造幣廠設計、鑄造的「丙午馬年彩色鍍金精鑄銀幣」為本輪生肖彩色鍍金系列銀幣之第7枚，以精心的設計展現駿馬雄...

彭博：防美指控匯率操縱 央行干預空間有限 台幣年底波動料加劇

台幣強勢升值使央行陷入兩難。為避免被美國貼上「匯率操縱國」的標籤，央行干預匯市的空間相當有限。

E.L.F.快看！永豐金證券成為 SUPER JUNIOR 高雄官方指定合作金融夥伴

SUPER JUNIOR出道20周年，2026年1月即將登上高雄巨蛋舉辦《SUPER SHOW 10》巡迴演唱會！永豐金...

「公勝盃公益路跑」首度挺進台中 逾2500跑者齊心奔跑

公勝保經（6028）持續以行動實踐「不只保險，我們分享愛」的品牌理念，11月1日在台中中央球場舉辦第四屆「公勝盃公益路跑...

金控帳上豐收 配息可期…淨值回升有助明年股利發放

全球股、債市齊揚，讓金控帳上投資大翻紅。據金管會截至9月底統計，14家金控國內外帳上投資未實現收益2,401億元，終結連...

金控海外曝險 減美轉日

金控海外資產布局出現轉向，金管會截至2025年9月底統計，14家金控海外曝險額28.4兆元，季增1.37兆元或5%。其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。