「公勝盃公益路跑」首度挺進台中 逾2500跑者齊心奔跑

公勝保經（6028）持續以行動實踐「不只保險，我們分享愛」的品牌理念，11月1日在台中中央球場舉辦第四屆「公勝盃公益路跑」，結合公益、市集與闖關三大特色，鼓勵民眾攜家帶眷一同響應，留下美好回憶。活動當天公勝保經創辦人李雯蕙、董事長蔡聖威與總經理陳德成以及台中市運動局全民運動科黃湘賓科長等多位長官共同鳴槍開跑，帶領跑者展開充滿活力的早晨。

公勝保經董事長蔡聖威表示，公勝保經長期落實ESG永續精神，以實際行動支持社會關懷，之前透過五大運動挑戰，號召夥伴運動之餘捐出愛心，擴大公益影響力；這次公益路跑連續第四年舉辦，代表公勝保經發揮加乘式公益理念，持續倡議運動，鼓勵愛心永續，此次公勝盃公益路跑，只要10公里完賽，公勝保經即為跑者捐出100元，讓善意加倍延續，跑出幸福與希望。

公勝保經總經理陳德成指出，此次公勝盃公益路跑首次挺進中台灣，由公勝保經主辦、與臺中市政府運動局合辦，它不僅是一場運動賽事，更是一場分享與關懷的延伸。本次所募集的善款，主要捐贈予公勝保經長期合作的公益團體，希望能拋磚引玉，「公益1+1」讓愛加倍、力量更強大。

公勝保經表示，本次公勝盃公益路跑共吸引逾 2,500 位跑友熱情參與，集結「公益、市集、闖關」三大特色，設有「3.5公里健走尋寶組」及「10公里活力組」，現場特別邀請中華民國唐氏症基金會、罕見疾病基金會、財團法人基督教芥菜種會、熱愛生命文教基金會、財團法人台灣世界展望會等五大公益單位進駐現場市集，透過互動攤位與體驗遊戲，讓民眾更深入了解他們長期陪伴弱勢族群的努力。活動更安排各式趣味闖關遊戲與多樣美食，以及可愛的救援小英雄波力見面會，打造最適合親子同樂的溫馨週末時光。

今年完賽跑者可獲得限量雷射托特包、運動長筒襪等精美完賽禮，並以電子完賽證書取代紙本，響應環保減碳。現場同時舉辦摸彩活動，壓軸抽出 iPhone 手機等豐富獎項，參與的跑者與民眾無不滿載而歸，氣氛熱烈歡騰。

公勝保經持續以運動結合公益，用行動傳遞「分享愛」的品牌精神。從北到中、從個人到家庭，公勝邀請每位夥伴、客戶、跑者以及利關人攜手前行，讓愛不斷延伸、讓善循環持續發生，落實「成為金融產業最受信賴標竿品牌」之企業願景與使命。