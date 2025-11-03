快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

「公勝盃公益路跑」首度挺進台中 逾2500跑者齊心奔跑

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
「公勝盃公益路跑」首度挺進台中，集結「公益、市集、闖關」三大特色，號召逾2,500跑者奔跑出幸福與希望。公勝保經／提供
「公勝盃公益路跑」首度挺進台中，集結「公益、市集、闖關」三大特色，號召逾2,500跑者奔跑出幸福與希望。公勝保經／提供

公勝保經（6028）持續以行動實踐「不只保險，我們分享愛」的品牌理念，11月1日在台中中央球場舉辦第四屆「公勝盃公益路跑」，結合公益、市集與闖關三大特色，鼓勵民眾攜家帶眷一同響應，留下美好回憶。活動當天公勝保經創辦人李雯蕙、董事長蔡聖威與總經理陳德成以及台中市運動局全民運動科黃湘賓科長等多位長官共同鳴槍開跑，帶領跑者展開充滿活力的早晨。

公勝保經董事長蔡聖威表示，公勝保經長期落實ESG永續精神，以實際行動支持社會關懷，之前透過五大運動挑戰，號召夥伴運動之餘捐出愛心，擴大公益影響力；這次公益路跑連續第四年舉辦，代表公勝保經發揮加乘式公益理念，持續倡議運動，鼓勵愛心永續，此次公勝盃公益路跑，只要10公里完賽，公勝保經即為跑者捐出100元，讓善意加倍延續，跑出幸福與希望。

公勝保經總經理陳德成指出，此次公勝盃公益路跑首次挺進中台灣，由公勝保經主辦、與臺中市政府運動局合辦，它不僅是一場運動賽事，更是一場分享與關懷的延伸。本次所募集的善款，主要捐贈予公勝保經長期合作的公益團體，希望能拋磚引玉，「公益1+1」讓愛加倍、力量更強大。

公勝保經表示，本次公勝盃公益路跑共吸引逾 2,500 位跑友熱情參與，集結「公益、市集、闖關」三大特色，設有「3.5公里健走尋寶組」及「10公里活力組」，現場特別邀請中華民國唐氏症基金會、罕見疾病基金會、財團法人基督教芥菜種會、熱愛生命文教基金會、財團法人台灣世界展望會等五大公益單位進駐現場市集，透過互動攤位與體驗遊戲，讓民眾更深入了解他們長期陪伴弱勢族群的努力。活動更安排各式趣味闖關遊戲與多樣美食，以及可愛的救援小英雄波力見面會，打造最適合親子同樂的溫馨週末時光。

今年完賽跑者可獲得限量雷射托特包、運動長筒襪等精美完賽禮，並以電子完賽證書取代紙本，響應環保減碳。現場同時舉辦摸彩活動，壓軸抽出 iPhone 手機等豐富獎項，參與的跑者與民眾無不滿載而歸，氣氛熱烈歡騰。

公勝保經持續以運動結合公益，用行動傳遞「分享愛」的品牌精神。從北到中、從個人到家庭，公勝邀請每位夥伴、客戶、跑者以及利關人攜手前行，讓愛不斷延伸、讓善循環持續發生，落實「成為金融產業最受信賴標竿品牌」之企業願景與使命。

延伸閱讀

路跑／小手牽大手 點燃愛與希望公益路跑 千餘跑者共襄盛舉

三商盃公益路跑今登場 逾千名跑者響應ESG永續理念

竹市光復中學化汗水為愛心 1338名師生開跑募得17萬善款

2025彰化縣政府馬拉松嘉年華

相關新聞

臺銀「丙午馬年彩色鍍金精鑄銀幣 」上市 限量5萬枚

臺灣銀行委託中央造幣廠設計、鑄造的「丙午馬年彩色鍍金精鑄銀幣」為本輪生肖彩色鍍金系列銀幣之第7枚，以精心的設計展現駿馬雄...

彭博：防美指控匯率操縱 央行干預空間有限 台幣年底波動料加劇

台幣強勢升值使央行陷入兩難。為避免被美國貼上「匯率操縱國」的標籤，央行干預匯市的空間相當有限。

E.L.F.快看！永豐金證券成為 SUPER JUNIOR 高雄官方指定合作金融夥伴

SUPER JUNIOR出道20周年，2026年1月即將登上高雄巨蛋舉辦《SUPER SHOW 10》巡迴演唱會！永豐金...

「公勝盃公益路跑」首度挺進台中 逾2500跑者齊心奔跑

公勝保經（6028）持續以行動實踐「不只保險，我們分享愛」的品牌理念，11月1日在台中中央球場舉辦第四屆「公勝盃公益路跑...

金控帳上豐收 配息可期…淨值回升有助明年股利發放

全球股、債市齊揚，讓金控帳上投資大翻紅。據金管會截至9月底統計，14家金控國內外帳上投資未實現收益2,401億元，終結連...

金控海外曝險 減美轉日

金控海外資產布局出現轉向，金管會截至2025年9月底統計，14家金控海外曝險額28.4兆元，季增1.37兆元或5%。其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。