臺銀「丙午馬年彩色鍍金精鑄銀幣 」上市 限量5萬枚
臺灣銀行委託中央造幣廠設計、鑄造的「丙午馬年彩色鍍金精鑄銀幣」為本輪生肖彩色鍍金系列銀幣之第7枚，以精心的設計展現駿馬雄壯奔騰的氣勢，適合收藏鑑賞及饋贈親友，限量5萬枚。本銀幣由土地銀行、中華郵政、華南銀行、臺灣中小企業銀行、玉山銀行及瑞興銀行於11月3日同步發售，每枚售價新臺幣2,460元。
臺銀說明銀幣圖案主題「一馬當先」，描繪一匹英姿颯爽駿馬，快步奔馳於滿佈幸運草的曠野，展現出勇往直前、不屈不撓的精神。鍍金的駿馬以精緻浮雕工藝鐫刻出領先群倫、所向披靡之姿，充分體現奮發進取的精神風貌。馬蹄所至之處，飾以綠意盎然的白花三葉草，象徵福氣與好運綿延不絕，帶來幸運與希望，寓意得天獨厚、馬到成功。對照幣面精鑄等級特有的鏡面光澤，更加襯托出主題的立體感及精緻工藝效果，不僅象徵鴻運當頭、福氣相隨，更寄望新的一年能藉駿馬縱橫馳騁之勢，迎來「一馬當先、成功躍進」的嶄新篇章。
銀幣正面水果圖案取自張克齊先生之「荔枝」工筆畫作，寓意「大發利市」。畫作運用彩色印製工藝，將水果飽滿的姿態呈現在精鑄幣面上，增添其層次效果與色彩飽和感。上方雕刻現任大英國協領袖英國國王查爾斯三世肖像，幣面刻有重量「1 oz」及銀幣成色「Ag 999」等字樣。銀幣放置於特別設計的透明壓克力雙面展示盒，可完美地呈現銀幣，既具保護功能又適合展示。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言