快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

臺銀「丙午馬年彩色鍍金精鑄銀幣 」上市 限量5萬枚

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
丙午馬年彩色鍍金精鑄銀幣。臺銀／提供
丙午馬年彩色鍍金精鑄銀幣。臺銀／提供

臺灣銀行委託中央造幣廠設計、鑄造的「丙午馬年彩色鍍金精鑄銀幣」為本輪生肖彩色鍍金系列銀幣之第7枚，以精心的設計展現駿馬雄壯奔騰的氣勢，適合收藏鑑賞及饋贈親友，限量5萬枚。本銀幣由土地銀行、中華郵政、華南銀行、臺灣中小企業銀行、玉山銀行及瑞興銀行於11月3日同步發售，每枚售價新臺幣2,460元。

臺銀說明銀幣圖案主題「一馬當先」，描繪一匹英姿颯爽駿馬，快步奔馳於滿佈幸運草的曠野，展現出勇往直前、不屈不撓的精神。鍍金的駿馬以精緻浮雕工藝鐫刻出領先群倫、所向披靡之姿，充分體現奮發進取的精神風貌。馬蹄所至之處，飾以綠意盎然的白花三葉草，象徵福氣與好運綿延不絕，帶來幸運與希望，寓意得天獨厚、馬到成功。對照幣面精鑄等級特有的鏡面光澤，更加襯托出主題的立體感及精緻工藝效果，不僅象徵鴻運當頭、福氣相隨，更寄望新的一年能藉駿馬縱橫馳騁之勢，迎來「一馬當先、成功躍進」的嶄新篇章。

銀幣正面水果圖案取自張克齊先生之「荔枝」工筆畫作，寓意「大發利市」。畫作運用彩色印製工藝，將水果飽滿的姿態呈現在精鑄幣面上，增添其層次效果與色彩飽和感。上方雕刻現任大英國協領袖英國國王查爾斯三世肖像，幣面刻有重量「1 oz」及銀幣成色「Ag 999」等字樣。銀幣放置於特別設計的透明壓克力雙面展示盒，可完美地呈現銀幣，既具保護功能又適合展示。

延伸閱讀

沙漠猛禽化作優雅珠寶 Chaumet與卡達博物館攜手打造藝術冠冕

「超人力霸王卡牌」快閃登場：台隆美麗華店推BP05 黎明的光輝與四重稀有

拆除白宮東廂風波未平 川普又將林肯浴室整修鍍金

凱莉包如何做成的？愛馬仕匠心工坊11月登台北 開放line報名免費參加

相關新聞

臺銀「丙午馬年彩色鍍金精鑄銀幣 」上市 限量5萬枚

臺灣銀行委託中央造幣廠設計、鑄造的「丙午馬年彩色鍍金精鑄銀幣」為本輪生肖彩色鍍金系列銀幣之第7枚，以精心的設計展現駿馬雄...

彭博：防美指控匯率操縱 央行干預空間有限 台幣年底波動料加劇

台幣強勢升值使央行陷入兩難。為避免被美國貼上「匯率操縱國」的標籤，央行干預匯市的空間相當有限。

E.L.F.快看！永豐金證券成為 SUPER JUNIOR 高雄官方指定合作金融夥伴

SUPER JUNIOR出道20周年，2026年1月即將登上高雄巨蛋舉辦《SUPER SHOW 10》巡迴演唱會！永豐金...

「公勝盃公益路跑」首度挺進台中 逾2500跑者齊心奔跑

公勝保經（6028）持續以行動實踐「不只保險，我們分享愛」的品牌理念，11月1日在台中中央球場舉辦第四屆「公勝盃公益路跑...

金控帳上豐收 配息可期…淨值回升有助明年股利發放

全球股、債市齊揚，讓金控帳上投資大翻紅。據金管會截至9月底統計，14家金控國內外帳上投資未實現收益2,401億元，終結連...

金控海外曝險 減美轉日

金控海外資產布局出現轉向，金管會截至2025年9月底統計，14家金控海外曝險額28.4兆元，季增1.37兆元或5%。其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。