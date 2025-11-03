彭博：防美指控匯率操縱 央行干預空間有限 台幣年底波動料加劇

台幣強勢升值使央行陷入兩難。為避免被美國貼上「匯率操縱國」的標籤，央行干預匯市的空間相當有限。

根據彭博計算，今年上半年的大規模匯市干預措施，使得央行下半年的外匯調節緩衝空間僅剩45億美元。這個數據是依據美國財政部的準則推算：12個月內干預匯市的淨買匯金額不得超過GDP的2%。

干預空間縮小對央行構成挑戰。隨著AI熱潮推升市場對台灣半導體的需求，預估台幣匯率本季將進一步升值約2%。干預能力受限，恐再現5月般劇烈波動，當時台幣單日飆升幅度創1980年代以來最大，令台灣出口商與保險公司措手不及。

然而，若違反美國財政部標準，台灣恐再成為美方關注對象，不利於美台貿易談判。部分分析師預期，央行直至年底都將謹慎出手。

澳盛銀行亞洲研究主管Khoon Goh指出：「台灣央行必須更有選擇性地決定何時進場以及干預規模，以平抑匯率波動。這可能導致今年底前台幣波動可能更為劇烈。」

今年來，台幣兌美元已升值超過6%，報30.75元。彭博調查顯示，本季可能進一步升至30.2元。央行上半年已動用132.5億美元外匯存底調節匯率，創2020年以來半年期最高干預金額紀錄。

儘管截至6月的12個月間，央行買匯金額仍低於美方門檻，但為避免被列為匯率操縱國，央行下半年必須節制操作。美國財政部前次報告仍將台灣列入「密切觀察名單」。

使問題更複雜的是整體市場走勢。美元今年因美國財政壓力而走貶，主要亞洲貨幣普遍升值，也為台幣提供另一股上漲助力。

馬來亞銀行資深外匯分析師Fiona Lim指出：「如果日圓與人民幣持續走強，台幣可能有更多上行空間。」

為避免引發美方不滿，央行可能以間接措施影響匯率。知情人士透露，央行6月罕見要求銀行延後處理出口商的美元售匯；同時，也對外資購入台幣投資股市設下更嚴格規範。