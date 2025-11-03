聽新聞
美國達拉斯代表處開業 玉山銀擴大北美布局

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
美國政要與達福地區台灣商會、玉山金控創辦人黃永仁（右七）、董事長黃男州（右五）、銀行總經理林隆政（左五）、金控董事陳美滿（左四）合影。圖／玉山銀行提供
美國政要與達福地區台灣商會、玉山金控創辦人黃永仁（右七）、董事長黃男州（右五）、銀行總經理林隆政（左五）、金控董事陳美滿（左四）合影。圖／玉山銀行提供

台商前進美國現在進行式。玉山銀行自二○○○年於洛杉磯設立第一家海外分行起，持續深化北美布局。為進一步擴展北美金融服務網絡，打造便利的跨境金融平台，玉山達拉斯代表人辦事處於十月十五日開業，並於十月卅日舉行開業晚宴。

玉山金控董事長黃男州率領主管同仁前往達拉斯舉辦開業晚宴，並由玉山合唱團獻唱，帶來音樂饗宴。達拉斯副市長Jesse Moreno、美國聯邦眾議員Pete Sessions與Marc Veasey、駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳、達福地區台灣商會、美國在地企業及台商代表均親臨會場。

Jesse Moreno表示，達拉斯｜沃斯堡都會區目前為全美第四大都市區，是全美企業總部設立成長最快的城市，並感謝玉山銀選擇達拉斯作為新據點。蕭伊芳也期勉，玉山銀在達拉斯設立據點，彰顯當地市場的巨大潛力，未來將能在全球金融網絡中發揮重要作用。

達拉斯具人口移入及地理位置優勢，大型企業及銀行總部紛紛進駐，現已成為美國重要的科技新都與金融重鎮。玉山達拉斯代表人辦事處的成立，將有助於掌握在地商情，並進一步串聯台灣及海外十一個國家地區卅五個據點的服務平台，滿足跨境顧客多元的金融需求，更有效協助台商供應鏈布局美國市場。

玉山銀指出，未來將持續深化北美服務網絡，打造更加靈活且專業的跨境金融平台，助力顧客穩健成長、開拓更寬廣的國際版圖。

