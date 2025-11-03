HAPPY GO號召卡友捐點數

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
HAPPY GO舉辦一年一度公益家庭日，與十大公益團體齊心呼籲卡友在消費之餘將點數捐出送暖傳愛。 HAPPY GO/提供
HAPPY GO鼎鼎聯合行銷10月31日於台北客家文化主題公園，舉辦一年一度公益家庭日，邀請長期合作十大關懷弱勢孩童公益團體齊聚一堂，以「作伙來阮兜作客」為主題，結合客家文化體驗、永續倡議與親子同樂，讓員工帶領弱勢孩子透過寓教於樂方式共度溫馨的午後時光。

此外，隨著東北季風接連到來，寒冬也逐漸來臨，HAPPY GO與公益團體更齊心呼籲卡友在年末消費之餘將手中點數捐出，將點數化為無窮的愛傳遞到每個角落。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城表示，HAPPY GO長期以行動實踐企業社會責任，讓「快樂多一點」的品牌精神落實在ESG行動中，持續推動社會的共好與共榮。

今年的公益家庭日以「作伙來阮兜作客」為題，象徵HAPPY GO如同溫暖的大家庭，期望同仁在這個家中彼此支持、共享成長，同時也邀請公益夥伴與弱勢孩子「回家團聚」，透過文化體驗與陪伴互動，喚起人與人之間最真摯的連結。李明城強調，ESG是HAPPY GO文化的一部分，這份關懷從企業內部的凝聚出發，持續化為推動社會共好的實際行動。

HAPPY GO 2025公益家庭日活動今年邀請國內十大公益團體包括唐氏症基金會、伊甸社會福利基金會、喜憨兒社會福利基金會、麥當勞叔叔之家慈善基金會、家扶基金會、瑞信兒童醫療基金會、聯合勸募協會、羅慧夫顱顏基金會、兒福聯盟及台灣世界展望會參與，今年特別前往台北客家文化主題公園，於各樓層規劃多元體驗關卡，讓員工與孩子們在遊戲中體驗客家文化。

