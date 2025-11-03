金控帳上豐收 配息可期…淨值回升有助明年股利發放

全球股、債市齊揚，讓金控帳上投資大翻紅。據金管會截至9月底統計，14家金控國內外帳上投資未實現收益2,401億元，終結連兩季虧損、寫近四季新高。金融圈指出，帳上評價收益回升將推升金控淨值，也擴大明年配息空間。

據統計，14家金控9月底海外帳上投資轉盈69億元，終結連三季虧損；國內帳上投資更大賺2,332億元，單季暴增近12倍，成「翻紅」關鍵。

金控主管說，受關稅淡化、啟動降息，第3季台股飆漲16%，那斯達克、S&P 500各漲11%和7%，台、美債殖利率回跌，價格反向走揚，股債市走多，使金控帳上投資大賺。

金管會統計，至9月底，14家金控海外曝險28.4兆元、國內曝險48.5兆元，合計76.9兆元，季增3%。曝險包括拆存、放款與投資三大項，第3季整體結構呈現「投資大賺、放款強勁」雙動能格局。

海外投資方面，金控前十大市場中除陸港外，其餘八大市場帳上投資維持獲利。以美國市場最亮眼，帳上投資從第2季底虧損225億元，第3季底翻正至37億元，單季收益大增262億元。

其餘七大「賺錢」市場中，9月底以南韓季增二成、投資收益攀升到175.4億元最賺；大陸和香港帳上投資各虧損168億元和2.85億元，損失也較上季收斂。

金控海外放款動能也寫新猷。受降息預期與AI生產力循環帶動市場樂觀氛圍，9月底金控海外放款餘額衝破5兆元、達5兆216億元，季增3,473億元，金額與增幅均創新高。

前十大放款市場中，以大陸放款餘額6,577億元、季增610億元最多。銀行主管指出，對陸放款增加主因包括人民幣兌新台幣升值2.6%，推升新台幣計價放款金額，以及部分陸企做海外併購、放款轉計入大陸市場等因素。

展望第4季，金融圈關注兩大變數：一是美國釋出以降息支撐經濟的明確訊號，資金行情續熱，有助金控帳上投資未實現收益持續擴大；二是AI應用是否進入實質變現階段，年底AI巨頭財報將成風向指標，若邊緣AI及企業採用動能延續，股市風險偏好續強，將推升金控投資收益續航。