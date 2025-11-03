快訊

宣導不如預期…「假日輕急症中心」首日冷清 六都日間僅169人看診

國防部軍購延宕報告 盡顯軍方尷尬與閃躲

金控帳上豐收 配息可期…淨值回升有助明年股利發放

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
全球股、債市齊揚，讓金控帳上投資大翻紅。 聯合報系資料照
全球股、債市齊揚，讓金控帳上投資大翻紅。 聯合報系資料照

全球股、債市齊揚，讓金控帳上投資大翻紅。據金管會截至9月底統計，14家金控國內外帳上投資未實現收益2,401億元，終結連兩季虧損、寫近四季新高。金融圈指出，帳上評價收益回升將推升金控淨值，也擴大明年配息空間。

據統計，14家金控9月底海外帳上投資轉盈69億元，終結連三季虧損；國內帳上投資更大賺2,332億元，單季暴增近12倍，成「翻紅」關鍵。

金控主管說，受關稅淡化、啟動降息，第3季台股飆漲16%，那斯達克、S&P 500各漲11%和7%，台、美債殖利率回跌，價格反向走揚，股債市走多，使金控帳上投資大賺。

金管會統計，至9月底，14家金控海外曝險28.4兆元、國內曝險48.5兆元，合計76.9兆元，季增3%。曝險包括拆存、放款與投資三大項，第3季整體結構呈現「投資大賺、放款強勁」雙動能格局。

海外投資方面，金控前十大市場中除陸港外，其餘八大市場帳上投資維持獲利。以美國市場最亮眼，帳上投資從第2季底虧損225億元，第3季底翻正至37億元，單季收益大增262億元。

其餘七大「賺錢」市場中，9月底以南韓季增二成、投資收益攀升到175.4億元最賺；大陸和香港帳上投資各虧損168億元和2.85億元，損失也較上季收斂。

金控海外放款動能也寫新猷。受降息預期與AI生產力循環帶動市場樂觀氛圍，9月底金控海外放款餘額衝破5兆元、達5兆216億元，季增3,473億元，金額與增幅均創新高。

前十大放款市場中，以大陸放款餘額6,577億元、季增610億元最多。銀行主管指出，對陸放款增加主因包括人民幣兌新台幣升值2.6%，推升新台幣計價放款金額，以及部分陸企做海外併購、放款轉計入大陸市場等因素。

展望第4季，金融圈關注兩大變數：一是美國釋出以降息支撐經濟的明確訊號，資金行情續熱，有助金控帳上投資未實現收益持續擴大；二是AI應用是否進入實質變現階段，年底AI巨頭財報將成風向指標，若邊緣AI及企業採用動能延續，股市風險偏好續強，將推升金控投資收益續航。

金控

延伸閱讀

美債本周被鮑爾「3個字」潑冷水 12月Fed降息要等「2條件」到位

聯準會宣布降息1碼！法人點00982B、00986B：債市偏多格局不變

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

鮑爾淡化12月降息可能...多頭走勢改變？直雲「別亂嚇自己」：第4季是旺季

相關新聞

三商壽併購案 玉山金本周董事會談2議題

玉山金控併購三商美邦人壽案進入最後關鍵，據了解，上周赴美的玉山金高層本周已返台，預計本周開董事會討論此案。市場普遍認為，...

美國達拉斯代表處開業 玉山銀擴大北美布局

台商前進美國現在進行式。玉山銀行自二○○○年於洛杉磯設立第一家海外分行起，持續深化北美布局。為進一步擴展北美金融服務網絡...

觀察站／金控大者恆大時代來臨

國內金控內卷已然啟動。近年來各大金控相繼在市場上「狩獵」，可以明顯感受到，金控「大者恆大」已不只是口號，而是能否生存的現...

金控帳上豐收 配息可期…淨值回升有助明年股利發放

全球股、債市齊揚，讓金控帳上投資大翻紅。據金管會截至9月底統計，14家金控國內外帳上投資未實現收益2,401億元，終結連...

金控海外曝險 減美轉日

金控海外資產布局出現轉向，金管會截至2025年9月底統計，14家金控海外曝險額28.4兆元，季增1.37兆元或5%。其中...

玉山金併三商壽本周闖關 掌握壽險版圖將助攻保險產業創新

玉山金控與三商美邦人壽合併案，據知情人士透露，玉山金預料本周召開董事會，通過此案，未來保險業將有新氣象，玉山金在掌握壽險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。