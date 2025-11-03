元大人壽推新美元利變險

隨著台灣邁入超高齡化社會，退休準備與資產傳承已成為現代人關注的核心課題。元大人壽深刻洞察高資產客戶在傳承規劃上重視的「穩健、安全與長期價值」三大要素，特別推出「元大人壽百富美元利率變動型終身壽險」，協助客戶兼顧保障、增值與傳承，打造世代永續的財富藍圖。

該商品具備五大特色，充分展現保障與傳承兼具的優勢，包括一、美元收付，滿足全球資產布局。產品以美元計價與收付，能協助保戶靈活配置資產，亦符合子女海外教育或海外置產等長期財務需求。

二、增值回饋分享金，強化資產累積。保戶投保後享有終身壽險保障，可依個人需求選擇3年、6年或9年繳費年期，並依宣告利率享有加值回饋分享金，增加資產成長潛力。

三、失能豁免，保障不中斷。若保戶因疾病或意外導致2至6級失能，經醫師診斷確認後，即可豁免後續保費，保障效力持續不變，實現保險保障「不中斷」。

四、最高可享4%保費折扣。依投保金額與繳費方式，符合高保費門檻者可享最高3%折扣，若再選擇自動轉帳繳費，額外再享1%折扣，合計最高可達4%保費優惠。

五、分期給付，溫暖傳承摯愛。身故或完全失能保險金可選擇分期定期給付，並可指定受益人，讓傳承規劃更周全，兼顧保障與照顧家人的長遠需求。

以50歲的元小姐為例，投保「元大人壽百富美元利率變動型終身壽險」，基本保險金額35萬美元，繳費期3年，假設宣告利率維持4.25%，並採「增額繳清」方式給付增值回饋分享金。原始年繳保費48,405美元，享高保費3%折扣與自動轉帳1%折扣後，實際年繳保費46,480美元。

若於89歲時身故，保單年度末身故總給付約528,845美元，為總繳保費的3.79倍；若提前解約領回，仍可獲433,567美元，超過總繳保費3.1倍，展現保值與增值兼備的長期穩健效益。