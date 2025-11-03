快訊

宣導不如預期…「假日輕急症中心」首日冷清 六都日間僅169人看診

國防部軍購延宕報告 盡顯軍方尷尬與閃躲

元大人壽推新美元利變險

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
元大人壽新推出的「元大人壽百富美元利率變動型終身壽險」兼具保障與傳承五大特色，適合作為資產配置的選擇。元大人壽／提供
元大人壽新推出的「元大人壽百富美元利率變動型終身壽險」兼具保障與傳承五大特色，適合作為資產配置的選擇。元大人壽／提供

隨著台灣邁入超高齡化社會，退休準備與資產傳承已成為現代人關注的核心課題。元大人壽深刻洞察高資產客戶在傳承規劃上重視的「穩健、安全與長期價值」三大要素，特別推出「元大人壽百富美元利率變動型終身壽險」，協助客戶兼顧保障、增值與傳承，打造世代永續的財富藍圖。

該商品具備五大特色，充分展現保障與傳承兼具的優勢，包括一、美元收付，滿足全球資產布局。產品以美元計價與收付，能協助保戶靈活配置資產，亦符合子女海外教育或海外置產等長期財務需求。

二、增值回饋分享金，強化資產累積。保戶投保後享有終身壽險保障，可依個人需求選擇3年、6年或9年繳費年期，並依宣告利率享有加值回饋分享金，增加資產成長潛力。

三、失能豁免，保障不中斷。若保戶因疾病或意外導致2至6級失能，經醫師診斷確認後，即可豁免後續保費，保障效力持續不變，實現保險保障「不中斷」。

四、最高可享4%保費折扣。依投保金額與繳費方式，符合高保費門檻者可享最高3%折扣，若再選擇自動轉帳繳費，額外再享1%折扣，合計最高可達4%保費優惠。

五、分期給付，溫暖傳承摯愛。身故或完全失能保險金可選擇分期定期給付，並可指定受益人，讓傳承規劃更周全，兼顧保障與照顧家人的長遠需求。

以50歲的元小姐為例，投保「元大人壽百富美元利率變動型終身壽險」，基本保險金額35萬美元，繳費期3年，假設宣告利率維持4.25%，並採「增額繳清」方式給付增值回饋分享金。原始年繳保費48,405美元，享高保費3%折扣與自動轉帳1%折扣後，實際年繳保費46,480美元。

若於89歲時身故，保單年度末身故總給付約528,845美元，為總繳保費的3.79倍；若提前解約領回，仍可獲433,567美元，超過總繳保費3.1倍，展現保值與增值兼備的長期穩健效益。

保費 資產 傳承

延伸閱讀

從亞洲轉向！美國鄉村變身外包基地 小鎮居民年收300萬、翻3倍

元大人壽連續6年獲國家品牌玉山獎肯定

壽險2025年前九月新保費年增26%

新北推「雙保PLUS健檢+」 侯友宜：加碼補助農民災害保費

相關新聞

三商壽併購案 玉山金本周董事會談2議題

玉山金控併購三商美邦人壽案進入最後關鍵，據了解，上周赴美的玉山金高層本周已返台，預計本周開董事會討論此案。市場普遍認為，...

美國達拉斯代表處開業 玉山銀擴大北美布局

台商前進美國現在進行式。玉山銀行自二○○○年於洛杉磯設立第一家海外分行起，持續深化北美布局。為進一步擴展北美金融服務網絡...

觀察站／金控大者恆大時代來臨

國內金控內卷已然啟動。近年來各大金控相繼在市場上「狩獵」，可以明顯感受到，金控「大者恆大」已不只是口號，而是能否生存的現...

金控帳上豐收 配息可期…淨值回升有助明年股利發放

全球股、債市齊揚，讓金控帳上投資大翻紅。據金管會截至9月底統計，14家金控國內外帳上投資未實現收益2,401億元，終結連...

金控海外曝險 減美轉日

金控海外資產布局出現轉向，金管會截至2025年9月底統計，14家金控海外曝險額28.4兆元，季增1.37兆元或5%。其中...

玉山金併三商壽本周闖關 掌握壽險版圖將助攻保險產業創新

玉山金控與三商美邦人壽合併案，據知情人士透露，玉山金預料本周召開董事會，通過此案，未來保險業將有新氣象，玉山金在掌握壽險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。