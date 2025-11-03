快訊

宣導不如預期…「假日輕急症中心」首日冷清 六都日間僅169人看診

國防部軍購延宕報告 盡顯軍方尷尬與閃躲

玉山銀達拉斯辦事處 開業

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
玉山金控創辦人黃永仁（後排右一）、董事長黃男州（後排左六）、銀行總經理林隆政 (後排左七)、金控董事陳美滿（後排左五）、玉山達拉斯辦事處代表邱惇（後排左四）合影。玉山銀行／提供
玉山金控創辦人黃永仁（後排右一）、董事長黃男州（後排左六）、銀行總經理林隆政 (後排左七)、金控董事陳美滿（後排左五）、玉山達拉斯辦事處代表邱惇（後排左四）合影。玉山銀行／提供

因應企業全球化布局，台商對美國的投資正加速熱絡，前進美國已成為現在進行式。玉山銀行自2000年於洛杉磯設立第一家海外分行起，持續深化北美布局。為進一步擴展北美金融服務網絡，打造便利的跨境金融平台，玉山達拉斯代表人辦事處於10月15日開業，並於10月30日舉行開業晚宴。

玉山金控（2884）董事長黃男州率領主管同仁前往達拉斯舉辦開業晚宴，並由玉山合唱團獻唱，帶來美好音樂饗宴。達拉斯副市長Jesse Moreno、美國聯邦眾議員Pete Sessions與Marc Veasey、駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳、達福地區台灣商會、美國在地企業及台商代表均親臨會場，共同慶賀玉山在北美的新篇章，與會賓客反應熱烈，對玉山留下深刻美好的印象。

Jesse Moreno表示，達拉斯-沃斯堡都會區目前為全美第四大都市區，快速的成長動能來自企業與家庭的大量移入，使達拉斯成為全美企業總部設立成長最快的城市。自1996年起，台北與達拉斯兩座城市在經貿與文化領域持續深化交流，感謝玉山銀行選擇達拉斯作為新據點。蕭伊芳也期勉，玉山銀此次選擇在達拉斯設立據點，不僅展現台灣與美國，特別是與德州之間深厚且蓬勃發展的經貿關係，也彰顯當地市場的巨大潛力，未來將能在全球金融網絡中發揮重要作用。

達拉斯具人口移入及地理位置優勢，大型企業及銀行總部紛紛進駐，現已成為美國重要的科技新都與金融重鎮。玉山達拉斯代表人辦事處的成立，將有助於掌握在地商情，偕同洛杉磯分行提供當地顧客更即時、完善的金融服務，並進一步串聯台灣及海外11個國家地區35個據點的服務平台，滿足跨境顧客多元的金融需求，更有效協助台商供應鏈布局美國市場。

未來，玉山將持續深化北美服務網絡，打造更加靈活且專業的跨境金融平台，助力顧客穩健成長、開拓更寬廣的國際版圖，成為顧客海外發展的最佳靠山。

玉山 美國

延伸閱讀

貝森特稱中國是不可靠夥伴 美國須擺脫中國稀土控制

從亞洲轉向！美國鄉村變身外包基地 小鎮居民年收300萬、翻3倍

華爾街日報：美國高關稅 無法令中國重組經濟結構

CNN曝我宴請美官員卻無人到場 吳宗憲：大家還信綠說美國會出兵？

相關新聞

三商壽併購案 玉山金本周董事會談2議題

玉山金控併購三商美邦人壽案進入最後關鍵，據了解，上周赴美的玉山金高層本周已返台，預計本周開董事會討論此案。市場普遍認為，...

美國達拉斯代表處開業 玉山銀擴大北美布局

台商前進美國現在進行式。玉山銀行自二○○○年於洛杉磯設立第一家海外分行起，持續深化北美布局。為進一步擴展北美金融服務網絡...

觀察站／金控大者恆大時代來臨

國內金控內卷已然啟動。近年來各大金控相繼在市場上「狩獵」，可以明顯感受到，金控「大者恆大」已不只是口號，而是能否生存的現...

金控帳上豐收 配息可期…淨值回升有助明年股利發放

全球股、債市齊揚，讓金控帳上投資大翻紅。據金管會截至9月底統計，14家金控國內外帳上投資未實現收益2,401億元，終結連...

金控海外曝險 減美轉日

金控海外資產布局出現轉向，金管會截至2025年9月底統計，14家金控海外曝險額28.4兆元，季增1.37兆元或5%。其中...

玉山金併三商壽本周闖關 掌握壽險版圖將助攻保險產業創新

玉山金控與三商美邦人壽合併案，據知情人士透露，玉山金預料本周召開董事會，通過此案，未來保險業將有新氣象，玉山金在掌握壽險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。