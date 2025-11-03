玉山金併三商壽本周闖關 掌握壽險版圖將助攻保險產業創新

玉山金控（2884）與三商美邦人壽（2867）合併案，據知情人士透露，玉山金預料本周召開董事會，通過此案，未來保險業將有新氣象，玉山金在掌握壽險版圖後，未來將助攻保險產業創新。

據知情人士表示，玉山金本周五將召開法說會，與法人直接溝通合併進度及合併效益，市場預期在法說會之前，玉山金控將會通過這項高達467億元的合併案，不過玉山金控表示，無法透露董事會召開日期。

對於遲遲無法召開董事會，市場有兩推測，包括股權結構問題、員工安置計畫等，都有進一步討論空間。

消息人士指出，併購價格上將不會有太多爭議，關鍵在於玉山金股價基準的計算方式，包括是採前十日均價或前30日均價，這涉及未來三商壽進入玉山金後，是不是會影響玉山的主導權。

不過知情人士認為，以玉山金目前最大股東為員工信託帳戶，持股4.37%。但未來在三商壽換股後，股本因為膨脹而使得員工信託帳戶可能會有股權稀釋的問題，因此雙方的股權計算基準，就必須要溝通。

其次，則是如何妥善安置三商壽原先龐大的員工與業務體系。三商壽工會理事長曾俊能表示，針對併購，雖然現在尚未開董事會確認結果，但上周公司內部已經開會討論員工安置計畫。他也強調，依規定未來不論併購方為玉山金或其他企業，都應與工會協商，簽訂團體協約與員工安置計畫；工會也將提出自己的版本。這些內容在併購案送交金管會審查時，都將成為主管機關審核的重要項目。

三商壽則指出，針對併購案處理與重大訊息發布，都依規範與金融同業併購交易揭露之前例辦理。

玉山金與中信金是在10月24日對三商壽進行具約束力出價，市場傳出最後由玉山金以每股8.2元，與三商壽10月23日收盤價，溢價22%，拿下三商壽，高於對手出價。

不過在傳出得標後，玉山金及三商壽上周皆未召開董事會，據傳是因為程序尚未走完，也因此遲遲未公布該項合併計畫。

市場緊盯兩家公司合併之際，玉山金控董事長黃男州則與創辦人黃永仁，共同出席10月30日玉山銀行達拉斯代表處開業活動，市場曾傳出是因為兩人都在美國，所以遲遲無法召開董事會。