金控減美轉日！Q3曝險出爐 資金新寵浮現

金控海外資產布局出現轉向。據金管會截至2025年9月底統計，14家金控海外曝險額28.4兆元，季增1.37兆元或5%。其中，美國曝險占比降到35.1%連兩季下滑；日本則升到4.5%連兩季走揚，呈現「減美轉日」的明顯趨勢。

9月底金控對美國曝險額為9.95兆元，季增4.1%。若還原同季美元兌台幣升值1.9%的匯率因素，實質曝險僅增2.2%，顯示金控並未明顯加碼美國市場。

相較之下，日本成為金控新寵。對日本曝險達1.28兆元，季增13.5%居前十大市場之首，若還原日圓兌台幣略貶0.8%，以台幣計價的實質曝險增幅逾14%，明顯高於美國。

進一步拆解，日本市場的成長動能主要來自拆存金額季增31%至4,084億元，為加碼主力；放款與投資淨額也各季增11%與5.8%，三項增幅全面超車美國。

一位金控主管指出，日本企業獲利改善、政府財政擴張預期升溫，帶動日股屢創新高，日本經濟結構正逐步改善，正逢金控業者降低美元資產同時，日本成為資產布局的選項。

金控曝險統計是拆存、放款淨額與投資淨額三項合計，金管會從2015年第二季起按季公布。9月底前十大曝險市場依序是美國、大陸、法國、英國、澳洲、日本、南韓、香港、加拿大與阿聯，整體排名與上季相當，日本已連兩季穩居第六大市場。

若以占比變化來看，前十大市場中僅日本、澳洲與法國占比上升，其餘七大市場全面下滑。美國占比季減0.33個百分點至35.06%，日本則增0.33個百分點至4.5%，金控海外資金從美國轉進日本的跡象相當明顯。