安聯人壽首推女性專屬保險 聚焦女性好發癌症、加強保障

為了全面守護女性的身心健康，長期關注國人健康的安聯人壽，首次推出女性專屬癌症險主約‒「安聯人壽珍愛馨癌症定期健康保險」，聚焦女性好發癌症，針對女性易發的乳癌、子宮頸癌等特定癌症（重度）加強保障，提供0.5倍額外給付。此外，安聯人壽也針對女性懷孕、更年期等不同人生階段，推出首張女性專屬一年期健康險附約‒「安聯人壽愛馨守護健康保險附約」，涵蓋九項女性妊娠期特定併發症，最高給付保險金額的200倍，讓女性安心好孕幸福加倍；針對中年婦女常遇到的尿失禁等更年期健康挑戰，也提供特定手術或處置，最高給付保險金額的150倍，進一步加強女性保障。安聯人壽期以保險，做為現代女性的堅強後盾，守護女性健康前行，安心迎向挑戰。

根據衛生福利部調查，台灣女性十大癌症中，婦科癌症就佔了四成，且近五年女性罹癌人數大幅增加，增幅接近男性的2倍，乳癌更是多年蟬聯女性癌症發生率首位！安聯人壽表示，「現代女性在生活和工作中，常常面臨來自於平衡家庭與職場的雙重壓力、以及女性特有的健康風險。安聯人壽因為理解，所以疼惜，我們響應安聯亞太區#SHEsecures倡議，希望為女性提供全面性的資源和支持。有鑑於女性特定癌症的發生率逐年提高，為了幫助女性在為自己和家人打拼的同時，提早為未知的風險做好準備，特別針對辛勞的女性推出安聯人壽首張專為女生打造的保單『安聯人壽珍愛馨癌症定期健康保險』，以三大特色為女性建立起更健全的防護網，以對抗未來的不確定性。」「安聯人壽珍愛馨癌症定期健康保險」強化女性保障，不僅0~55歲皆可投保，持續保障至84歲，初次罹癌時會給付一次性保險金，並針對女性常見特定癌症(重度)提供0.5倍額外給付，在在專為女性量身打造。

現代女性工作生活壓力大且晚婚遲育趨勢明顯，台灣女性平均生育年齡逐年上升，高齡生育風險大幅提升，除了母嬰生產風險增加，妊娠期及產後併發症發生率也高，嚴重時需配合特定併發症治療或手術才能恢復正常生活，所以除針對女性易發的乳癌、子宮頸癌等特定癌症加強保障，安聯人壽也同時推出「安聯人壽愛馨守護健康保險附約」一年期附約，65歲也能投保，最高續保至85歲，並針對九項妊娠期特定併發症包含流產、前置胎盤、子宮外孕等常見併發症，最高給付保險金額的200倍，更涵蓋好發於更年期之尿失禁的腹腔鏡陰道懸吊手術等特定手術保險金，最高給付保險金額的150倍，鼓勵有懷孕計畫的女性及準媽媽們及早規劃，在照顧家庭之餘，可以為自己的未來添一份保障。

現代女性注重自我實現，事業忙碌同時也要兼顧家庭，別忘了確實掌握人生未知風險，並替未來做好規劃，安聯人壽care you，給你好「馨」情！「安聯人壽珍愛馨癌症定期健康保險」加強補足女性好發癌症治療費用，同時可搭配「安聯人壽愛馨守護健康保險附約」，在原有保障基礎上，讓自己能無後顧之憂的孕育下一代，勇敢走向人生的下一階段，希望為女性建立起更健全的防護網，以對抗未來的不確定性。響應政府機關鼓勵業者提倡保障型商品，安聯人壽除了依據女性獨特的需求與體況設計適合之健康型保險商品，為落實普惠金融的精神並回饋社會公益，安聯人壽更決定捐出民眾於開賣日起至2025年12月31日投保「安聯人壽珍愛馨癌症定期健康保險」之實收新契約保費的3%為微型保險保費基金，為經濟弱勢族群撐起意外保障的保護傘，讓愛與保障傳遞下去。