專家教你保／單身族備妥三大保障 添靠山

隨著社會結構改變，愈來愈多人選擇單身、不婚或不育的生活方式。享受獨立自由的同時，別忘了風險來臨也必須獨自面對，少了配偶或子女的家庭支撐力，保障方面要更完善，備妥健康醫療、長期照護及退休規劃等面向，確保意外或邁入老年時足以獨自應對。透過適合的保險配置、財務規劃及法律安排，才能無後顧之憂享受單身自由。

首先在保險醫療配置，建議單身及不婚族必須規劃醫療險、失能及長照險、意外險及定期壽險。

醫療險建議以足額的實支實付醫療險與重大傷病險為主，如果住院或罹患重大疾病，才足以支付醫療費用。失能及長照險也不能少，因為單身族若因事故或疾病等導致失能，可能面臨無人照顧的風險，長照險可以提供每月給付，支付長期照護如聘僱看護、入住機構等支出。

至於意外險，若單身者遭遇意外傷害或事故，可能缺乏即時協助，意外險則可轉嫁突發醫療費用與收入損失等風險。

退休規劃方面，若為家庭經濟支柱或需照顧父母等，可配置定期壽險保障父母老年生活。若無扶養人責任，可略過終身壽險，改為失能及長照保障為主。

另外，單身族因無配偶與子女依靠，應該提早準備自主退休金，如勞退、儲蓄、投資、年金型保單等，以建立現金流式退休目標，保障晚年生活，此外，預留緊急預備金也很重要，建議至少準備六至12個月生活費，以應對如失業、突發疾病等狀況。

遺產與財產傳承方面也要事先規劃，遺囑要清楚指定遺產繼承人，保險受益人則可指定朋友、兄弟姐妹、慈善機構等。若遺產較多可設立信託，確保財產依照意願分配。

總結單身族保障規劃的步驟，「先保障，再投資」先買醫療、失能、長照保險，再規劃退休投資；「財務目標」預先規劃退休金、醫療基金、養老資金；「遺產規劃」指定受益人並預立遺囑；「定期檢視」每年檢視保單、投資、退休金累積狀況，並視自身情況彈性做調整。

（本文由台灣人壽苗栗通訊處業務襄理林佑蓉提供，記者任珮云採訪整理）