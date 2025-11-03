保險小百科／挑投資型保單 釐清保費費用
投資型保單近期熱賣，帶動整體壽險業新契約保費大幅成長，由此可見投資型保單受市場歡迎的情形，不過許多人並不知道投資型保險在投保的時候必須支付相關的費用，消費者在投保之前，應審慎評估，並詳細瞭解。
投資型保險保費費用，是保險公司向保戶收取的費用，指因保險契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除的相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用，用以支付保險公司的營運作業、人事暨行政費用等必要成本。扣除保費費用後的保費金額才會被用來投資，保費費用率即是保費費用占所繳保費的比例。
凱基人壽舉例說明，假設當次保費繳交金額10萬元，如果保費費用率是3%，保費費用就有3,000元，實際用來投資的金額就是9.7萬元。
