快訊

宣導不如預期…「假日輕急症中心」首日冷清 六都日間僅169人看診

國防部軍購延宕報告 盡顯軍方尷尬與閃躲

壽險業防詐 實體、數位並進 打團體戰

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

詐騙手法不斷翻新，壽險業者觀察，常見類型包括假投資、假交友、假檢警、假冒客服，以及偽造簡訊或保單內容等，受害族群涵蓋各年齡，從年輕學子到長者都有可能遭遇，綜合壽險業者做法，後續將規劃更多跨域合作及社會宣導，擴大防詐力道，實踐全民防詐。

在實務上，壽險業者發現，詐騙集團常誘導保戶辦理解約或借款，將資金轉往指定帳戶。部分高齡保戶甚至會被陪同至臨櫃辦理契約異動，或透過通訊軟體被指示轉帳。另也有個別業務員或不法分子冒用公司名義詐取資金，甚至製作假保單，干擾保戶通知流程。

展望第4季，面對詐騙規模擴大，各壽險公司主要從實體和數位兩方面著手，聚焦在跨界合作防詐，並表示將投注更多資源與新技術阻詐。

國泰人壽今年更新反詐桌遊的詐騙情境，與警方一起到校園、社區與長照機構推廣識詐；台灣人壽表示，預計推出LINE互動問答、祖孫三代健走活動，以及與地方政府合作舉辦防詐展覽等形式，深化防詐推廣。

南山人壽則以「反詐行動小組」為核心，除了防詐三部曲「問」、「警」、「報」之外，擬建置阻詐最後一塊拼圖「擋」金流，與刑事警察局合作，經由「金流履歷」機制，直接通報銀行攔阻可疑匯款，同時將防詐內容翻譯成越南語、印尼語等新住民母語，推動全民識詐。

凱基人壽則將與產官學界及集團內事業體共同強化防詐，並把最新防詐資訊融入Chatbot，提升即時性與便利性；新光人壽則提出三面向措施，包含員工持續強化識詐能力，客戶端如推動「家族聯絡網服務」，設定保單指定聯絡人機制，公司端則發展跨公司資料警示系統、專屬簡碼簡訊驗證，以及新光165全民防詐網升級，提升偵測與宣導效果。

壽險業 詐騙集團 保單

延伸閱讀

台中野餐日活動 清水警設攤防詐、交通安全宣導小朋友體驗

失智症政策綱領2.0花509億 近3年詐欺案仍增3.79倍

點外送也能增強防詐力？Whoscall攜手foodpanda點餐送刮刮卡試手氣

合庫表揚傑出防詐同仁 全行前5月阻詐1.34億元

相關新聞

三商壽併購案 玉山金本周董事會談2議題

玉山金控併購三商美邦人壽案進入最後關鍵，據了解，上周赴美的玉山金高層本周已返台，預計本周開董事會討論此案。市場普遍認為，...

美國達拉斯代表處開業 玉山銀擴大北美布局

台商前進美國現在進行式。玉山銀行自二○○○年於洛杉磯設立第一家海外分行起，持續深化北美布局。為進一步擴展北美金融服務網絡...

觀察站／金控大者恆大時代來臨

國內金控內卷已然啟動。近年來各大金控相繼在市場上「狩獵」，可以明顯感受到，金控「大者恆大」已不只是口號，而是能否生存的現...

金控帳上豐收 配息可期…淨值回升有助明年股利發放

全球股、債市齊揚，讓金控帳上投資大翻紅。據金管會截至9月底統計，14家金控國內外帳上投資未實現收益2,401億元，終結連...

金控海外曝險 減美轉日

金控海外資產布局出現轉向，金管會截至2025年9月底統計，14家金控海外曝險額28.4兆元，季增1.37兆元或5%。其中...

玉山金併三商壽本周闖關 掌握壽險版圖將助攻保險產業創新

玉山金控與三商美邦人壽合併案，據知情人士透露，玉山金預料本周召開董事會，通過此案，未來保險業將有新氣象，玉山金在掌握壽險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。