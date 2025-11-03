壽險業防詐 實體、數位並進 打團體戰

詐騙手法不斷翻新，壽險業者觀察，常見類型包括假投資、假交友、假檢警、假冒客服，以及偽造簡訊或保單內容等，受害族群涵蓋各年齡，從年輕學子到長者都有可能遭遇，綜合壽險業者做法，後續將規劃更多跨域合作及社會宣導，擴大防詐力道，實踐全民防詐。

在實務上，壽險業者發現，詐騙集團常誘導保戶辦理解約或借款，將資金轉往指定帳戶。部分高齡保戶甚至會被陪同至臨櫃辦理契約異動，或透過通訊軟體被指示轉帳。另也有個別業務員或不法分子冒用公司名義詐取資金，甚至製作假保單，干擾保戶通知流程。

展望第4季，面對詐騙規模擴大，各壽險公司主要從實體和數位兩方面著手，聚焦在跨界合作防詐，並表示將投注更多資源與新技術阻詐。

國泰人壽今年更新反詐桌遊的詐騙情境，與警方一起到校園、社區與長照機構推廣識詐；台灣人壽表示，預計推出LINE互動問答、祖孫三代健走活動，以及與地方政府合作舉辦防詐展覽等形式，深化防詐推廣。

南山人壽則以「反詐行動小組」為核心，除了防詐三部曲「問」、「警」、「報」之外，擬建置阻詐最後一塊拼圖「擋」金流，與刑事警察局合作，經由「金流履歷」機制，直接通報銀行攔阻可疑匯款，同時將防詐內容翻譯成越南語、印尼語等新住民母語，推動全民識詐。

凱基人壽則將與產官學界及集團內事業體共同強化防詐，並把最新防詐資訊融入Chatbot，提升即時性與便利性；新光人壽則提出三面向措施，包含員工持續強化識詐能力，客戶端如推動「家族聯絡網服務」，設定保單指定聯絡人機制，公司端則發展跨公司資料警示系統、專屬簡碼簡訊驗證，以及新光165全民防詐網升級，提升偵測與宣導效果。