AI、大數據雙管齊下 壽險業兩年阻詐3.7億元

保險業務員在第一線服務客戶，往往能透過第一線即時關懷，成為打詐尖兵。近期有壽險公司發現，自家的女性資深保戶，遭人以宗教名義販售「佛卡」，詐騙350萬元，就是透過第一線業務員關懷，並由保戶的女兒介入，帶媽媽參與反詐騙講座，才避免損失擴大。

過去兩年壽險業者共成功攔阻376件詐騙，累計避免損失超過3.7億元。綜合業者觀點，防詐成功主要仰賴科技輔助、大數據監控。而根據內政部警政署的統計，8月全台詐騙案件超過1.5萬件，受害金額近73.49億元。

若以阻詐金額來看，國泰人壽2023年至2024年間成功攔阻176件案件，阻詐金額達1.92億元，今年前八月累計攔阻142件，金額約1.1億元；新光人壽自2023年5月以來成功阻詐16件，金額逾2,800萬元；富邦人壽截至今年6月，已協助攔阻22件詐騙，金額超過1,700萬元。

台灣人壽2023年至今阻詐1,357萬元；凱基人壽2024年迄今經警政署認證的案例達12件，金額近千萬元；南山人壽2024年迄今已阻擋八件，避免損失約520萬元。實際協助阻詐的件數與金額可能更高。

在防詐手法上，多數業者結合科技與第一線人力。國泰人壽透過AI分析客戶受詐風險，成功識別受騙案例達八成，並配合「保單指定聯絡人機制」。實際案例中，一名信仰虔誠的50歲女性接到臉書訊息，對方表示與她有緣並贈送佛卡，該女性依指示填寫地址後收到一大箱神像及佛卡，隨後又被要求匯款18萬元，她在不知情下持續匯款，共計350萬元，直到女兒介入並帶她參加反詐騙宣導講座，在講座現場被勸阻後才停止。

南山人壽則透過2024年推出的黃金眼AI防詐模型，主動辨識臨櫃辦理保單借款或解約的保戶詐騙風險，並由員工進行臨櫃關懷；富邦人壽則推廣非現金繳費，並透過簡訊代碼提醒客戶提高警覺；新光人壽建立全民防詐網，提供案例分享與多語言宣導，並透過簡碼、內部通報及教育影片，提升識詐意識；台灣人壽運用「三道防線」策略，結合員工辨識、跨單位聯防及電話關懷高齡保戶；凱基人壽則利用簡碼簡訊服務、認證商家號碼以及自有數位平台提供防詐提醒。

整體而言，壽險業者的經驗顯示，科技輔助與第一線關懷相互搭配，是防範詐騙的重要關鍵，也提醒民眾在日常生活中保持警覺、慎防各類詐騙手法。