日圓貶至154 專家：換匯趁現在

日圓在日本首相高市早苗勝選後一路疲弱，加上日本央行再次維持利率不變，使得市場出現失望性賣壓，貶至一五四日圓兌一美元價位，不過，專家認為，現在幾乎已見底，且新台幣兌日圓匯率已經來到一台幣兌換五日圓，有旅遊需求的民眾不必猶豫，現在就可以換匯。

由於美國年底可望再次降息，而日本央行明年初可能升息，美日利差縮小，日圓匯價將回歸一百四十至一百五十兌一美元價位。

ＩＴＦ台北國際旅展七日登場，展覽規模擴大至一千六百個攤位，比去年多了一百個，其中日本館以超過二百個攤位創下歷年新高，日圓與台幣兌換價格不斷對台灣人灑糖，吸引大家把假期及旅遊基金都貢獻在日本，想到日本旅遊，現在正是換匯的好時機。

野村投信副總張繼文表示，短期日圓對美元匯率落在一百五十至一五五日圓兌一美元左右，「之前曾貶到一五六、一五七價位時，日銀出手干預」，如果這次再貶超過一五五，推測日本央行應該也會再出手關切，日本政府擔心過度貶值將加劇通膨壓力，從最近日本政治情勢的變化，可以看出日本民眾對於物價漲到影響生活，非常反感。

日本央行維持利率百分之○點五，但升息仍是未來規畫。台北富邦銀行指出，因日本央行再次維持利率不變，使得市場出現失望性賣壓，美元對日圓快速上行至近期高點，又預告未來會升息，讓市場開始押注十二月或明年一月重啟升息的可能性。短期而言，日圓或處弱勢，美元兌日圓可能持穩在一百五十上方。

凱基證券指出，考量日本通膨預期上升、明年薪資可望成長，加上高市的親美立場，可能制定對美採購計畫，美方不希望日圓過度貶值等因素，預料日銀未來仍以貨幣政策正常化為目標。短期日圓偏貶，明年日銀重啟升息機率高，聯準會降息使美日利差收斂，日圓將呈現先貶後升態勢。

不只日圓走貶，韓元也弱，相對之下，新台幣貶勢和緩，堪稱比日圓及韓元強勢，台灣出口競爭力是否受到影響？張繼文表示，台灣強攻人工智慧（ＡＩ）熱潮，最近幾個月的出口金額年增率都是百分之卅、百分之四十的成長速度，極為強勁，新台幣匯價表現較日韓強勢，實屬合理。

張繼文指出，明年日本升息後，將帶來長期趨勢的轉變，特別是外資流向與匯率結構，且日本企業的體質已比過去好很多，日圓觸底可能是日股下一輪的機會。