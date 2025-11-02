財富管理論壇11月5日舉辦 專家教戰

川普關稅風暴席捲全球，232條款更對半導體等產業造成衝擊，值此變局，民眾資產該何去何從，投資決策該如何趨吉避凶，成為重要課題。經濟日報將於本周三（5日）舉辦財富管理論壇，今年的主題為「川普變因 資產配置新策略」，將邀請金融業各領域專家，透過專題演講，分享財富管理新趨勢。

本論壇邀請金管會主委彭金隆致詞，中信銀行個人金融執行長楊淑惠、國泰投信投資長蔡宜芳、台新投顧總經理江浩農、永豐金證券副總經理劉柏甫、富蘭克林證券投顧資深副總經理羅尤美等，橫跨銀行、證券、投信、投顧等專家，將發表專題演講。

自美國總統川普4月公布對等關稅後，全球金融市場激烈震盪，產業面臨極大衝擊，且局勢仍在變動中。隨全球經貿情勢、地緣政治風險不斷升溫，金融市場波動劇烈，金融機構透過全球經濟、金融情勢的掌握，帶領客戶尋覓穩健標的，降低風險與損失，成為重要課題。

據金管會統計至9月底，17家國銀承作高資產財管業務的客戶數達1萬7,581人，總資產（AUM）規模1兆8,978億元，其中，9月大增1,014戶、959億元，客戶數月增首度突破千戶，寫史上新高。9月底已有十家券商開辦高資產財管業務，累計客戶1,568人、交易額3,841億元，年增44%與60%。

目前共有17家國銀開辦高資產業務，彰銀10月上路，後續聯邦銀、高雄銀與法巴銀等三家也在籌備中。加上十家券商，整體市場競爭家數可望達31家，預期年底前「大戶財管戰」將更趨白熱化。

展望第4季，市場大多預期美國年底前仍有降息空間，寬鬆資金環境可望延續，降息帶動資金行情效應將續推升大戶進場速度，財管市場有望再迎來新一波富豪戶成長潮。

經濟日報自2021年起，舉辦財富管理論壇，今年邁入第五年，透過金融業各領域專家專題演講，將分享最新財富管理趨勢，尋找獲利最佳方程式。