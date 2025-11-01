美中貿易談判進展削弱避險需求 金價連兩周收黑 專家：仍看好後市

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
聯準會弱化降息預期提振美元走強，加上美中貿易談判進展也削弱避險需求，拖累黃金延續回檔走勢、連兩周收黑，近周黃金期貨價格下跌2.95%，CRB商品價格指數下跌0.73%。

富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等因素支持下，今年來金價表現仍相對強勢，即使近期出現回檔，預計下檔也應有強力支撐，長線來看，在前述原因未消退下，市場震盪將使資金持續流向黃金，宏觀環境整體來看仍對黃金有利，未來金價可望再創高，而金礦股也可望同步受惠於金價高漲，獲利能力料將顯著改善，再加上估值偏低，金礦股有機會出現落後補漲行情。

