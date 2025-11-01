形勢轉了！銀行出現競爭者 房貸利率止漲

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
過去一年，受銀行房貸水位逼近警戒線，以及央行第七波信用管制影響，銀行放貸姿態高，動輒調升利率、以收支比降低貸款成數，甚至直言「沒額度」。不過，房仲表示，現在情況已有改變。

信義房屋表示，在新青安政策房貸不計入72-2的計算範圍後，不動產放款比例緩步下滑，根據第一線觀察，近期有銀行開始釋出額度，另外在壽險業也加入房貸市場後，房貸利率已經有較為穩定的跡象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去在市場資金寬鬆，銀行爭取房貸業務的時候，一般房貸利率的地板價格常貼近公教人員的政策房貸利率。

不過去年開始緊縮過後，房貸利率快速翻揚，房貸產品變成銀行的賣方市場，一般首購利率幾乎都2.5%起跳，在市場沒有競爭且選擇性不多的條件下，消費者能夠討價還價的空間有限。

所幸除了傳統銀行之外，網路銀行與壽險業也成為新的房貸市場參與者，有網路銀行訴求利率2.48%起，開辦費優惠價5,000元起，期限最長30年，保險公司也以2.5%起的利率參與市場。

曾敬德表示，有時候銀行利率給的稍甜一點，但可能成數有落差或者還要搭配一些商品等，保險公司則可能給足成數且利率2.5%又不用搭配商品，反而比較省事。

尤其近期開始有銀行釋出額度，保險公司承作的積極度也增加，在市場逐漸出現略為競爭且消費者開始可選擇下，房貸利率有止穩跡象，不過目前還是僅限於條件較為單純的申貸者，銀行還是會考量風險因素，優先承做各項條件讓它們放心的客戶。

房貸 壽險業 保險

相關新聞

台幣高利存款 年息衝15%

聯準會（Fed）再度降息1碼，且自從美國關稅事件引發全球貿易情勢緊張，民眾資金避險需求增加，各銀行也延長或加碼新台幣存款...

四國銀外幣存款穩健成長 美元占八成

受惠於AI浪潮推動台灣科技業出口暢旺、美元升值及聯準會啟動降息循環等多重因素，國泰世華、台北富邦、中國信託及台新銀行等四...

Fed 降息效應 考驗外幣定存熱度

美國聯準會（Fed）10月再度降息，市場資金動向再度成為焦點，雖然美元存款利率優勢仍在，但隨著利差收斂、投資人對市場報酬...

9月衍生性金融商品交易 連四揚

根據中央銀行最新統計，9月銀行衍生性金融商品交易量大幅增至24兆4,566億元新台幣，月增率達5.98%，創近半年新高。...

滙豐台灣副總 胡醒賢出任

滙豐（台灣）昨（31）日宣布，任命胡醒賢為國際財富管理暨卓越理財事業處負責人兼副總經理，自2025年11月3日生效。胡醒...

