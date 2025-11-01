熱錢匯出 台幣月貶2.8角

美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周發表出乎市場預期的鷹派談話，暗示降息腳步可能延後，市場對12月再降息的預期迅速降溫，推升美元指數一度逼近100大關，非美貨幣承壓。

新台幣匯價昨（31）日收盤連三貶，以30.749收盤，外資偏向匯出，10月外資賣超台股近千億元，全月新台幣匯價貶值2.8角、月線翻黑。

匯銀指出，昨日外資雙向操作，不過以匯出為主，新台幣全日在偏弱區間震盪，終場收在30.749元、貶值3.4分，全日成交量萎縮至12.925億美元。

回顧本周，新台幣先升後貶，市場原先反映降息題材而連續強升兩天，但隨著聯準會降息後「利多出盡」，同時鮑爾放鷹言論使美元反彈，新台幣漲勢終止，整周僅小升6.6分、約0.21％，周線勉強翻紅。

10月整體新台幣貶值2.8角，貶幅為0.91％，月線再度轉黑。

匯銀主管分析，自7月以來，雖台股屢創新高，但外資多以賣超及匯出為主，並未形成明顯資金流入，尤其在10月，外資單月賣超台股達991億元，累計今年賣超台股1,643億元。

匯銀分析，隨著中美緊張局勢緩和、美國降息時程延後，短線新台幣缺乏升值動能。

目前美國降息預期降溫，資金回流美元，短期內新台幣恐再度面臨貶值壓力。11月外資在台股的進出是觀察重點，若外資延續10月賣超台股，則新台幣將向31元靠攏。