聽新聞
0:00 / 0:00
富邦壽投資本質創投7.4億
富邦金（2881）昨（31）日代富邦人壽公告，富壽投資本質創投約7.4億元，並成為持有比例20%的有限合夥人，預估第十年可以達到二倍報酬目標並出場。富壽強調響應政策，扶植潛力新創，並參與台灣及東南亞數位轉型與成長，取得長期獲利機會。
富邦人壽昨於證交所召開重大訊息記者會說明取得本質創業投資有限合夥。本質創投的基金管理機構之初創投通知富壽，本質創投於31日完成最終輪募資，基金規模約為37.4億元，故富壽對於本質創投承諾投資額為基金規模20%約7.4億元，為一次承諾，分次繳款。
本質創投為創投基金，將由之初創投負責管理投資，並以人工智慧、物聯網、區塊鏈以及布局東南亞數位經濟的未上市新創為主要投資標的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言