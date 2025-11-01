聽新聞
滙豐台灣副總 胡醒賢出任

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

滙豐（台灣）昨（31）日宣布，任命胡醒賢為國際財富管理暨卓越理財事業處負責人兼副總經理，自2025年11月3日生效。胡醒賢曾任國泰世華銀行資深副總經理及花旗台灣零售銀行事業群負責人。

胡醒賢在金融界資歷深厚。加入滙豐前，任職國泰世華銀行資深副總經理，自2022年起主管財富管理、保險、信託、房貸、個人信貸、品牌、公關及投資人關係等多項業務；在國泰世華之前，他於花旗台灣服務近26年，歷任多項要職，最終出任零售銀行事業群負責人，主導財富管理與個人金融服務，經驗橫跨產品、銷售與經營管理。

國泰世華 總經理 財富管理

