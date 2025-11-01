9月衍生性金融商品交易 連四揚

根據中央銀行最新統計，9月銀行衍生性金融商品交易量大幅增至24兆4,566億元新台幣，月增率達5.98%，創近半年新高。央行分析，新台幣在9月底較8月底升值1.36角，銀行美元存款增加，以及市場普遍預期美國聯準會（Fed）即將啟動降息等多重因素影響，使9月銀行衍生性金融商品交易量連續四個月呈月成長。

央行官員指出，9月份換匯交易量明顯增加，主因是銀行間美元存款增加，金融機構運用帳上多餘的美元資金進行短期換匯操作，以賺取利差收益。這類交易多屬短期套利性質，並不涉及重大部位風險。此外，企業客戶預期聯準會降息，紛紛提前進行換匯布局，也推升市場交易量。

進一步觀察交易結構，9月本國銀行衍生性金融商品交易量占比高達74.35%，外國及大陸地區銀行在台分行則占25.65%。交易量前五大銀行分別為中國信託、永豐銀行、國泰世華、法國巴黎銀行及台新銀行，合計占整體交易量的44.20%，顯示市場高度集中於幾家主要銀行。

回顧今年以來的走勢，銀行衍生性金融商品交易量在3月創下高峰，達25兆925億元。不過，4月美國總統川普突宣布所謂「解放日」，導致國際金融市場劇烈波動，美元貶值、利率預期混亂，銀行與企業對衍生性金融商品操作轉趨保守，當月交易量驟降至22兆2,852億元，月減11.19%。5月情勢更顯低迷，交易量進一步跌破20兆，降至19兆6,737億元，創今年新低。

隨著市場情緒在6月後回穩，新台幣與美元的匯率波動帶來新一波換匯契機，銀行衍生性金融商品交易量重新站上20兆大關。自此之後逐月走升，至9月已逼近年初3月時的高點。

央行官員分析，換匯交易量長期穩居前段班的銀行，多為具備成熟外匯風控與全球布局的業者。