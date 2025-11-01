Fed 降息效應 考驗外幣定存熱度

美國聯準會（Fed）10月再度降息，市場資金動向再度成為焦點，雖然美元存款利率優勢仍在，但隨著利差收斂、投資人對市場報酬期望轉向，外幣定存的熱度也面臨新一波考驗。國銀指出，短期內外幣定存仍將維持穩定水位，中長期在個人金融方面可能出現部分轉向其他投資資產或新台幣資產，但法人戶的外幣存款可能仍維持穩健成長。

國泰世華銀行分析，隨著聯準會降息步伐延續，可預期部分外幣定存資金將轉向其他投資標的，如美股或部分資金可能兌換回新台幣存款以尋求穩定收益；北富銀則指出，預期聯準會降息初期美元存款利率相對台幣仍具吸引力，加上銀行間競推優利定存專案吸引存款，預估外幣存款量短期內可望維持穩定，至於後續趨勢，仍取決於後續匯率走勢而定。

中國信託銀行表示，聯準會的政策確實可能影響外幣定存水位，但仍需長期觀察多項外部因素，近期市場情勢變化劇烈，包括美國關稅政策、地緣政治發展與台灣出口貿易表現、匯率波動等，若未來利率持續走低，外幣定存可能出現調整，部分資金有機會轉向外幣活存或台幣活存，實際資金部位的調整仍取決於市場趨勢與客戶對利率環境的預期。