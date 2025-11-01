四國銀外幣存款穩健成長 美元占八成

受惠於AI浪潮推動台灣科技業出口暢旺、美元升值及聯準會啟動降息循環等多重因素，國泰世華、台北富邦、中國信託及台新銀行等四家國銀8至9月的外幣存款普遍呈現穩健成長趨勢，其中美元仍占外幣存款約八成，為投資理財主要貨幣，日圓則因維持弱勢而吸引部分客戶進場低接、增加配置，美、日、澳幣存款餘額皆較去年同期上揚。

中信銀指出，該行8月外幣存款較7月增加571億元，增幅約4％，且活、定存雙成長，除法人客戶資金調度、8月美元升值影響，主因與台灣出口金額持續成長有關，受惠於AI應用與消費性電子備貨需求而帶動貨款流入；但外幣存款對比去年同期相較持平，略減39億元，主因與市場競爭、匯率波動、出口變化等因素有關，整體仍穩健成長。

台新銀表示，8月外幣存款較前月增加258億元，較去年同期成長483億元，與科技製造業接單旺盛、營收獲利屢創新高有關，法人客戶出口結匯和收款增加，帶動外幣存款餘額上升，國泰世華銀也觀察到相似情形。

不僅法人戶貨款流入加持，個人金融方面也有相似情形。北富銀則表示，截至9月底，個人金融外幣存款較8月和去年同期皆成長，主因為聯準會9月啟動降息循環，客戶為鎖利而參與優利定存專案所致。

外幣存款幣別方面，國泰世華銀指出，8月外幣存款中，美元占比近八成，日圓和澳幣小於一成，但與7月和去年8月相比，三者餘額都有上升；北富銀表示，在個金外幣存款中，美元、日圓和澳幣占比分別為82%、6％和3%，近期因日圓貶值而帶動換匯動能較前月增加，但美元仍是投資理財主要貨幣，換匯需求強勁，因此占比無顯著變化。

中信銀則指出，外幣存款以美元與日圓為主要幣別，匯率波動對活存影響較大，定存則因期間與利率鎖定，波動相對有限。近期日圓走貶，吸引部分客戶逢低進場、提前配置資產，使日圓活存占比略有提升；美元則因升值、利差收斂及部分客戶獲利了結而占比略有下降。整體而言，外幣資產配置仍將隨市場動態與客戶策略性調整而變化，後續仍需持續關注主要貨幣匯率走勢與資金流向。