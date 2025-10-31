併購案重訊遭疑雙標 中信金：2案性質有差異

快訊

中央社／ 台北31日電
圖為中信金融園區。圖／中信金控提供
圖為中信金融園區。圖／中信金控提供

中信金、玉山金日前三商壽併購案出價，但業者重大訊息時間不一引發關注，媒體報導質疑中信金在保德信投信跟三商壽併購案重大訊息也雙標。中信金表示，兩次投資案出價性質有差異，因此影響公告方式，三商壽案的第2次公告，也是應主管機關要求做補充公告。

中信金和玉山金先前參與保德信投信併購案出價，兩家金控近期三商壽案再度對決，媒體報導指出，先前中信金併購保德信投信僅有1次澄清併購傳聞，但中信金針對三商壽投標案已經公告2次，包括10月23日董事會通過轉投資案，以及公告投標結束，遭解讀也是雙重標準。

中信金今天對此回應，今年2月的保德信投信案，當時的投標出價為non-binding（無約束力），沒有經董事會通過，當然不需公告。結標時，因為未得標，依法無需公告。

中信金指出，這次三商壽案為binding offer（具約束力出價），且金額超過新台幣400億元，具重大性，事前也詢問過證交所，因此在經董事會通過後，依相關規定進行公告。當日結標時，因未得標，依法無需公告。

中信金表示，針對三商壽案第2次公告，是應主管機關要求，因此針對投標進度後續進行補充公告。

中信金表示，重大訊息的精神，是指公司應即時、準確地揭露對股東或投資人有重大影響的資訊，以維護市場公平性，並保護投資人權益，依此精神與規定進行公告，完全遵照主管機關公司治理規定，並維護中信金股東權益。

中信金 三商壽 併購

