國泰投信人事異動 鄭立誠接發言人

國泰金（2882）31日公告旗下子公司國泰投信人事異動，國泰投信發言人吳惠君退休，發言人一職由國泰投信資深副總經理鄭立誠接任；代理發言人則由國泰投信副總經理陳麗萍接任，調整將於11月1日生效。

國泰投信今年多起高層人事異動，7月董事長一職由李偉正接任，10月投資長由蔡宜芳接任。

國泰金預計將資產管理打造為繼銀行和保險後的第三獲利引擎，旗下國泰人壽的資產將會在數年內逐步全權委託給國泰投信，目標十年內，國泰投信總資產管理規模從目前2.3兆元增加至15兆元。