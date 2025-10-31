1年期在宅醫療險開發有進展 壽險公會擬找健保署討論

快訊

中央社／ 台北31日電

因應醫療照護型態改變，壽險公會規劃研議1年期在宅急症照護醫療險新保單，傾向設計為1年期、不保證續保。初步了解，壽險公會商品開發已有進度，後續會再跟衛福部健保署討論。

衛福部中央健康保險署去年7月起推動在宅急症照護試辦計畫，適用對象為感染症，包含肺炎、尿路感染、軟組織感染等3類不便出門的失能病患，由醫護到府服務。醫療照護由住院逐漸移轉至門診，甚至回家住院，但因這類型態並不在商業保險範圍，衛福部日前跟金管會開會，評估開發新商品可行性，後續也請壽險公會研議1年期在宅醫療照護新保單。

壽險業者指出，目前商品開發架構已有進度，公會後續也會再跟健保署討論，如果有正式決議後，因為算是全新商品，也需要再報保險局。

壽險公會表示，過去住院有其定義，要改成在宅醫療，業者對住院定義比較持保留立場，因此後續應該先朝少數公司小規模試辦方式進行，也許累積一段時間經驗與發生率資料後，陸續再有業者投入，推出時間還是要看業者保單設定狀況而定。

