玉山銀美國達拉斯代表處開業 助攻台商北美布局

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
美國政要與達福地區台灣商會、玉山金控創辦人黃永仁(右七)、董事長黃男州(右五)、銀行總經理林隆政 (左五)、金控董事陳美滿(左四)一同出席玉山銀行達拉斯代表人辦事處開業慶祝晚宴。玉山金控／提供
因應企業全球化布局，台商對美國的投資正加速熱絡，前進美國已成為現在進行式。玉山銀行自2000年於洛杉磯設立第一家海外分行起，持續深化北美布局。為進一步擴展北美金融服務網絡，打造便利的跨境金融平台，玉山達拉斯代表人辦事處於10月15日正式開業，並於10月30日舉行開業晚宴。

玉山金控董事長黃男州率領主管同仁前往達拉斯舉辦開業晚宴，並由玉山合唱團獻唱，帶來美好音樂饗宴。達拉斯副市長Jesse Moreno、美國聯邦眾議員Pete Sessions與Marc Veasey、駐休士頓臺北經濟文化辦事處蕭伊芳處長、達福地區台灣商會、美國在地企業及台商代表均親臨會場，共同慶賀玉山在北美的新篇章，與會賓客反應熱烈，對玉山留下深刻美好的印象。

達拉斯副市長Jesse Moreno表示，達拉斯-沃斯堡都會區目前為全美第四大都市區，快速的成長動能來自企業與家庭的大量移入，使達拉斯成為全美企業總部設立成長最快的城市。自1996年起，台北與達拉斯兩座城市在經貿與文化領域持續深化交流，感謝玉山銀行選擇達拉斯，並信任我們的城市作為新據點。駐休士頓臺北經濟文化辦事處蕭伊芳處長也期勉，玉山銀行此次選擇在達拉斯設立據點，不僅展現台灣與美國，特別是與德州之間深厚且蓬勃發展的經貿關係，也彰顯當地市場的巨大潛力，未來將能在全球金融網絡中發揮重要作用。

達拉斯具人口移入及地理位置優勢，大型企業及銀行總部紛紛進駐，為此地注入源源不絕的活水，現已成為美國重要的科技新都與金融重鎮。玉山達拉斯代表人辦事處的成立，將有助於掌握在地商情，偕同洛杉磯分行提供當地顧客更即時、完善的金融服務，並進一步串聯台灣及海外11個國家地區35個據點的服務平台，滿足跨境顧客多元的金融需求，更有效協助台商供應鏈布局美國市場。

未來，玉山將持續深化北美服務網絡，打造更加靈活且專業的跨境金融平台，助力顧客穩健成長、開拓更寬廣的國際版圖，成為顧客海外發展的最佳靠山。

玉山銀行 美國 顧客

