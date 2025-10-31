證交所：公司治理評鑑轉型ESG評鑑 增人權盡職調查

台灣證券交易所今天宣布，近年持續衡酌國內外政策發展與永續趨勢，逐步擴展公司治理評鑑環境面與社會面議題及精進既有指標。公司治理評鑑將自115年起轉型為ESG評鑑，並新增自然碳匯策略、人權盡職調查、買回庫藏股目的為轉讓員工執行情形等項目。

證交所表示，隨著環境與社會議題日益受國際重視，為建構市場永續價值文化，進一步鑑別上市櫃公司於 ESG 各面向的永續發展表現，提供投資人進行ESG 投資決策參考，並將原公司治理評鑑4大構面調整為「環境面（E）」、「社會面（S）」及「治理面（G）」3大構面，於115年轉型暨更名為「ESG評鑑」。

證交所發布「115年度（第1屆）ESG評鑑指標」，共計3大構面75項指標，適用期間為115年1月1日至12月31日，預計116年4月底前公布115年度評鑑結果。

證交所說明，第1屆ESG評鑑增修環境面（E）包括鼓勵公司就各項環境議題採行相應管理作為，提升能源使用效率，並重視生物多樣性及生態保育等議題，除將「揭露廢棄物總重量」及「供應商管理政策對環境面議題之要求」，新增「制定推動循環經濟或廢棄物管理政策」、「揭露能源使用狀況」、「訂定生物多樣性政策或承諾」及「訂定推動自然碳匯策略與措施」指標。

社會面（S）新增「訂定人權盡職調查」、「提供友善婚育或家庭照顧措施」、「依性別及年齡揭露員工離職率與變動原因」、「揭露投資人議合情形」及「揭露投資國內創新型新創事業情形」指標，並將「勞退新制雇主提繳優於法令之情形」列為進階加分要件。

治理面（G）除修正為全體獨立董事連續任期均不得逾3屆外，為強化公司落實庫藏股買回計畫目的與執行，並提升其永續發展事務治理強度，及永續資訊揭露品質，新增「買回庫藏股目的為轉讓員工且平均執行率達90%以上，或揭露買回期間每日實際執行情形」及「設置永續長且定期於董事會報告永續發展事務執行情形」指標。