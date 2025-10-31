助台商北美布局 玉山銀美國達拉斯代表人辦事處開業

快訊

中央社／ 台北31日電
玉山銀行31日表示，玉山達拉斯代表人辦事處10月15日正式開業，並於10月30日舉行開業晚宴。圖為玉山金控董事長黃男州（右4）與達拉斯副市長莫雷諾（Jesse Moreno）（左4）。（玉山銀行提供）中央社

因應企業全球化布局，台商對美國加速投資，玉山銀行今天宣布，為進一步擴展北美金融服務網絡，玉山達拉斯代表人辦事處10月15日正式開業，將偕同洛杉磯分行提供當地顧客更即時與完善的金融服務，也能更有效協助台商供應鏈布局美國市場。

玉山銀行自2000年在美國洛杉磯設立第1家海外分行起，持續深化北美布局。為進一步打造便利的跨境金融平台，玉山達拉斯代表人辦事處於10月15日正式開業，並在10月30日舉行開業晚宴。

玉山金控董事長黃男州率領主管前往達拉斯舉辦開業晚宴，並由玉山合唱團獻唱。達拉斯副市長莫雷諾（Jesse Moreno）、美國聯邦眾議員塞申斯（PeteSessions）與魏塞（Marc Veasey）、駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳、達福地區台灣商會、美國在地企業及台商代表都親臨會場。

莫雷諾表示，達拉斯-沃斯堡都會區目前為全美第4大都市區，使達拉斯成為全美企業總部設立成長最快的城市。自1996年起，台北與達拉斯2座城市在經貿與文化領域持續深化交流，感謝玉山銀行選擇達拉斯。

蕭伊芳期勉，玉山銀行選擇達拉斯設立據點，不僅展現台灣與美國、特別是與德州之間深厚且蓬勃發展的經貿關係，也彰顯當地市場的巨大潛力，未來將能在全球金融網絡中發揮重要作用。

玉山銀表示，達拉斯具人口移入及地理位置優勢，大型企業及銀行總部紛紛進駐，現已成為美國重要的科技新都與金融重鎮。玉山達拉斯代表人辦事處的成立，將有助於掌握在地商情，偕同洛杉磯分行提供當地顧客更即時、完善的金融服務，並進一步串聯台灣及海外11個國家地區35個據點的服務平台，滿足跨境顧客多元的金融需求。

