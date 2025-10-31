臺灣企銀榮獲《Global Finance》全球最佳資訊安全與詐欺管理獎肯定

國際知名財經媒體《Global Finance全球金融》「2025 World’s Best Digital Bank Awards」頒獎典禮，日前於英國倫敦盛大舉行，臺灣企銀（2834）憑藉金融防詐領域的創新成果，一路過關斬將拿下「全球最佳資訊安全與詐欺管理」全球級大獎，並首次榮獲「亞太最佳消費者數位銀行」，囊括全球等級1項、亞太等級4項及台灣等級6項，共計11項殊榮，締造全台唯一公股銀行奪得全球級獎項及連續兩年獲獎之紀錄，再次躍上國際舞台。

臺灣企銀建置智慧防護網，提供三大創新安全鎖、Wi-Fi偵測、APP防偽檢測及APP防護檢定等多元防詐機制，更攜手電信、電子支付與科技產業跨域合作，發起全台首宗SIM卡詐欺聯防機制，將「SIM卡換發」通信防詐API導入金融應用，臺灣企銀客戶於電子支付APP進行綁定存款帳戶時，銀行系統開始進行多道API交換來交叉查驗用戶是否處於高風險狀態。

截至目前電子支付綁定臺灣企銀帳戶用戶數已成長近3倍，其卓越防詐績效於全球參賽機構中脫穎而出，勇奪「全球最佳資訊安全與詐欺管理」、「亞太最佳資訊安全與詐欺管理」及「台灣最佳資訊安全與詐欺管理」肯定。

臺灣企銀自2021年起全面啟動數位金融革新，鎖定AI、商業模式、客戶體驗及數據應用四大核心驅動，聚焦中小企業、年輕世代與銀髮族三大客群，打造多元、普惠、永續的數位金融服務。其中在智慧財產管理能力備受肯定，2024年成功獲得TIPS A級認證，並首次入榜經濟部智慧財產局「本國法人專利百大排名」，優異表現獲評審青睞，成功抱回「亞太最佳企業轉型」、「台灣最佳企業數位銀行」及「台灣最佳企業轉型」三項大獎。

臺灣企銀透過官網、行動銀行、數位帳戶、數位會員等金融服務，為客戶打造全方位數位銀行，榮獲「亞太最佳消費者數位銀行」及「台灣最佳消費者數位銀行」雙料肯定；臺灣企銀「享e貸平台」導入AI即時決策技術及RPA流程機器人等技術，運用OCR即時分辨證件真偽準確率高達99%，提供無斷點高效申貸體驗，獲頒「亞太最佳線上產品服務」及「台灣最佳線上產品服務」。

另針對銀髮客戶推出「樂齡APP」，臺灣企銀提供大圖、大字、交易明細拆分轉出及轉入、跌倒偵測與緊急求助等功能，客戶對交易明細拆分轉出轉入功能滿意度高達95%，獲頒「台灣最佳使用者體驗設計」殊榮。

臺灣企銀表示，今年數位金融獲獎數再創新高，未來將持續精進，為客戶帶來更美好的金融服務體驗。